Жители Гомеля встали на защиту святого источника 2 23.08.2017, 11:45

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Сакральное место ежедневно посещает около ста человек.

Активисты партии «Зеленые» вместе с жителями Гомеля пытаются спасти от вырубки деревья у родника и купели, находящихся в урочище за улицей Юбилейной, сообщает «Белсат».

Несколько дней назад работники предприятия «Гомельские теплосети» начали там работы, так как городские власти приняли решение о благоустройстве.

«По народным приметам, нельзя пилить деревья у источника, – говорит постоянный посетитель родника Геннадий Тарасевич, – корни деревьев, растущих у источника, аккумулируют воду. Если их спилить, источник может засохнуть. Я согласен, что благоустроить купель нужно, даже готов сам поучаствовать в субботнике и дать на это деньги. Но ни в коем случае нельзя рубить деревья в этом месте, так как может нарушиться водный баланс».

Источник и купель ежедневно посещает около ста человек. Гомельчане верят в чудодейственную силу родниковой воды и рассказывают о случаях излечения болезней.

«Несколько лет назад мужчина с тростью начал окунаться в купель регулярно, – рассказывает местный житель Александр, – через какое-то время у него перестали болеть ноги и он стал ходить без трости. Вода из родника вкусная, люди набирают ее в бутыли, приезжают и из других районов».

Гомельчане, которые сторожат деревья у родника, убеждены, что такие вопросы должны обсуждаться с общественностью и специалистами.

«Нужно очень бережно относиться к этому уголку природы, – говорит активист партии «Зеленые» Александр Снитко. – В урочище сохранилась нетронутая природа. Это похоже на джунгли, я туда пытался пролезть, у меня не получилось – и родник бьет, струйка. А они хотят «облагородить». Это что? Мертвую кафельную плитку положить, сделать просто бассейн, замуровать. Но уже часть деревьев спилили, якобы, они опасны. Если они опасны, существуют технологии, как их сохранить, уменьшив риски от возможного падения».

В канцелярии Гомельской епархии объяснили (территорию, на которой находится родник и купель, арендует православный монастырь), что благоустройством занимаются городские службы. Все работы делаются по закону: сделана проектная документация, работы согласованы со всеми заинтересованными службами.

«Деревья уже старые, еще 10 лет, и по санитарным нормам их надо будет вырубать, – пояснили в канцелярии Гомельской епархии. – Жители годами жалуются, даже президенту, на плохое состояние родника и купели, мол, там помойка, бомжи. Люди просят навести порядок. Купель будет из плитки (она уже сделана), так как дерево – недолговечный материал, будет гнить. Вместо вырубленных деревьев будут высажены туи. Они будут обеспечивать тень. Подходы к роднику также будут из плитки. Этим всем занимается город, администрация района».