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Лига Европы: БАТЭ - «Арсенал» - 2:4

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  • 28.09.2017, 22:00
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Фото: Reuters

Борисовчане и лондонцы выдали богатый на голы матч в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы.

Борисовский БАТЭ в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 2:4.

БАТЭ (Беларусь) - Арсенал (Англия) - 2:4 (1:3)

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Гайдучик, Милунович, Поляков (М.Володько, 23) — А.Володько (Бага, 84), Драгун — Гордейчук, Иванич, Стасевич — Родионов (к) (Сигневич, 55).

«Арсенал»: Оспина — Нельсон (Макгуэйн, 79), Мустафи, Мертезакер (к), Холдинг, Мэйтленд-Найлз — Уиллок (Нкетиа, 88), Эльнени, Уилшер — Уолкотт, Жиру.

Голы: 0:1 - Уолкотт (9). 0:2 - Уолкотт (22). 0:3 - Холдинг (25). 1:3 - Иванич (28). 1:4 - Жиру (49, с пенальти). 2:4 - Гордейчук (67).

Матч БАТЭ - «Арсенал» посетили 13136. Как сообщал Charter97.org, во время встречи на поле «Борисов-Арены» выбежал парень с бело-красно-белым флагом.


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