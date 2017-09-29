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Гомельские блогеры вывели на чистую воду «швейную мафию»

  • 29.09.2017, 17:45
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«Роторная жатка» разоблачила ателье, «кинувшее» детскую танцевальную студию на пошиве костюмов.

Танцевальные костюмы не были пошиты, деньги, несмотря на решение суда, никто не возвращается, хотя швейная студия, расположившаяся в самом центре Гомеля, чувствует себя совсем неплохо, пишет cайт «Сильные новости».

Видеоблогеры из гомельского проекта «Роторная жатка» опубликовали видеоролик, где в привычном для себя провокационном стиле разоблачают мошенническую схему, с которой пришлось столкнуться детскому танцевальному центру SLAM.

Руководитель центра Таня Кудравец, рассказывает, что еще в ноябре, специально к выступлению их детской танцевальной группы, заказали в ателье VASELMASHE комплект из 21 костюма, внеся 100% предоплаты размером в 1600 рублей. Деньги немалые, однако накануне выступления, как было оговорено, костюмов им никто не поставил.

Аналогичная история повторилась и на следующий день. По словам Тани Кудравец, разборки длились в течение трех часов, однако детям не вернули ни костюмов, ни денег. Как говорил портной из всеми любимой детской повести «Приключения капитана Врунгеля»: «Я вас ждал вчера, а сегодня у меня ничего не готово».

В результате — судебное дело и выигрыш детского танцевального центра. Вот только проблему это никак не решило. К погашению долга VASELMASHE, швейное ателье-студия, располагающееся в самом центре Гомеля по проспекту Ленина, даже не приступило. Судебные исполнители оказались бессильны, впрочем, судя по всему, они не очень и усердствовали. Владелица ателье, некто ИП Чирик, зарегистрирована в Речице, хотя по факту находится и работает в Гомеле. Однако именно по месту ее официальной прописки раз в две недели наведывается исполнитель, никого не находит и убирается восвояси. Более действенных попыток отыскать и повлиять на должника никто не предпринимает.

Скандалом закончилось и посещение злосчастного ателье блогерами. Там, на стойке приема заказов, их встретил человек, который представился сначала совладельцем, потом гостем, потом рабочим — поклейщиком обоев, потом самой ИП Чирик, потом еще некоей неизвестной особой женского рода. После прибытия наряда милиции выяснилось, что в данном месте он вообще официально не работает, хотя принимает заказы и даже (после появления наряда), выдает жалобную книгу.

В детском танцевальном центре SLAM лишь горестно разводят руками: дети и их родители фактически потеряли деньги, суд вынес решение в их пользу, но законы сегодня таковы, что перспектив благополучного решения вопроса не просматривается.

«Лукашенко одобряет?», — задаются риторическим вопросом блогеры из «Роторной жатки».


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