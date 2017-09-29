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Как белорусский тренер борется за хоккейное золото чемпионата Польши

  • 29.09.2017, 20:44
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Андрей Гусов
Фото: hokej.net sportowepodhale.pl

Бывший тренер солигорского «Шахтера» отлично начал сезон с «Тыхы».

Андрей Гусов оказался в статусе безработного прошлой осенью. До этого тренер семь лет руководил солигорским «Шахтером», пережив с командой нереальные качели – выступление в финале, финансовый кризис, возвращение денег, чемпионство и два выхода в финал подряд, пишет «Трибуна».

Но боссы «Беларуськалия» решились на перемены. Причина тому – неудачное выступление команды в Континентальном кубке второй год подряд. Вернувшись из Италии, где горняки провалились в полуфинальном раунде, тренер еще некоторое время проработал с командой, но уже знал, что вскоре придется освободить пост в пользу Владимира Цыплакова.

В прошлом сезоне при Цыплакове результаты «Шахтера» пошли на спад. В итоге команда вылетела в полуфинале, проиграв серию «Юности». Тем не менее, гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый об осенних рокировках не жалел.

Гусов же с прошлого ноября пребывал в творческом отпуске, подтягивал английский язык и ждал предложений. По словам тренера, у него было несколько вариантов за рубежом. В итоге Андрей Леонидович остановился на польском клубе «Тыхы», с которым заключил контракт в мае.

Что это за клуб?

«Тыхы» – одна из сильнейших команд Польши. С 2013 года клуб постоянно финиширует в медалях местного чемпионата, а главный успех пришел в 2015-м, когда «зелено-черно-красные» второй раз в своей истории выиграли золото. В двух последних сезонах «Тыхы» оставались с серебряными медалями – команда отлично проходила дистанцию регулярного чемпионата, но в финале уступала «Краковии».

Кого сменил Гусов?

Все успехи клуба «Тыхы» в последние годы связаны с чешским специалистом Иржи Сейбой. С этим тренером команда ни разу не финишировала ниже второго места (1-3-0) и дважды завоевывала Кубок Польши. Но два подряд поражения в финалах вышли Сейбе боком – после серьезного разговора с руководством по окончании прошлого сезона контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

– Это был мужской, но дружеский разговор, – рассказывал президент «Тыхы» Гжегож Беднарски. – Мы проиграли два финала подряд и была велика вероятность, что с этим тренером могли проиграть и в третий, и в четвертый раз. Решили, что нам нужны перемены, новый импульс. Есть ощущение, что с Гусовым мы приобрели амбициозного тренера с характером. Наша цель – победа в чемпионате Польши.

– Я сразу согласился на предложение «Тыхы», – объяснял свой переезд в Польшу тренер. – Эта команда хочет вернуть себе титул. И до этого я работал с командами, которые ставили самые высокие цели. Я здесь для того, чтобы выиграть золото.

В годичном контракте Гусова прописана четкая задача – чемпионство. В случае удачного исхода соглашение может быть пролонгировано еще на год.

Что за команда у Гусова?

Когда в «Тыхы» работал Сейба, большую роль играли легионеры, особенно, чешские. С отъездом Сейбы уехали и чешские хоккеисты. Прямо сейчас легионеров в команде Гусова не так уж много. Это американский вратарь с польским паспортом Джон Мюррэй (поиграл в CHL, ECHL и АХЛ), чешский защитник Михаэль Коларж, брат хорошо известного нам Пола Щехуры по имени Алекс, лучший бомбардир двух последних чемпионатов Польши Майк Цихы (американец с польскими корнями), а также белорусский защитник Илья Казнадей (2+2 в 6 матчах этого сезона). Кроме того, в распоряжении Гусова сразу несколько хоккеистов национальной и молодежной сборных Польши.

Перед началом сезона у тренера в интервью спросили, собирается ли он как бывший нападающий прививать команде атакующий стиль игры. Андрей Леонидович ответил неожиданно для журналистки. Впрочем, о прагматичности рыжеволосого коуча мы знаем уже давно:

– На мой взгляд, самая важная часть игры – защита своих ворот. Всегда можно забросить шайбу, но лучше уделить внимание обороне, чтобы шайбу не забросили тебе. Хотя, разумеется, атака – тоже важный элемент, над которым мы будем работать.

Как Гусов начал?

Начал плохо – в матче за Суперкубок Польши «Тыхы» проиграл главному конкуренту «Краковии» по буллитам (4:5 Б). Но «плохо» очень быстро сменилось на «хорошо». В регулярном чемпионате команда Гусова стартовала с шести побед в шести матчах с разницей шайб 41-10. Но самое важное, за что белорусского тренера сейчас благодарят в одноименном с клубом городе – убедительный реванш в матче с «Краковией». Во втором туре чемпионата «Тыхы» не оставили от краковян камня на камне – 7:3.

А что на международной арене?

Совсем скоро Гусову предстоит в очередной раз штурмовать Континентальный кубок – турнир, в котором тренер дважды неудачно выступал с «Шахтером». В октябре «Тыхы» стартуют во втором раунде соревнования. В Риге конкурентами поляков станут хозяева «Курбадс», украинский «Донбасс» и эстонская «Нарва». На бумаге «Тыхы» – фаворит. А в случае успешного выступления (дальше проходит лишь победитель группы) в третьем раунде нас всех ждет супервстреча старых друзей-конкурентов – Гусова и Захарова. В третьем раунде «Тыхы» попадают именно в «пульку» с «Юностью» – и это будет интересно.

Любопытно, что два года подряд в Континентальном кубке «Шахтер» Гусова встречался с «Тыхы». В 2015-м сильнее были поляки, в 2016-м – белорусы. Но нам «Тыхы» больше запомнились тем, как на турнире двухгодичной давности фанаты польского клуба напали на солигорских болельщиков прямо во время матча. Зритель у новой команды Гусова требовательный. Впрочем, Андрей Леонидович заранее попросил болельщиков быть с командой и в горе, и в радости.

Чем Гусов уже поразил поляков?

Безусловно, знанием языка. Говорит на польском Гусов не идеально, но очень хорошо – даже местный акцент старается копировать.

Польский язык тренер знает давно – с 1994 по 2000 годы Гусов выступал в чемпионате Польши в качестве хоккеиста. На командном фото клуба «Подхале» белорус в центре в нижнем ряду – рядом с белорусским вратарем Александром Гавриленком.

Разумеется, знание польского и подтянутый за время полугодичного простоя английский упрощают задачу Гусову в управлении командой. Во всяком случае, Андрею Леонидовичу гораздо легче, чем было другому нашему специалисту Олегу Малашкевичу, который пару сезонов назад возглавлял «Несту» из Торуни и был вынужден проводить тренировочные занятия на русском.

Еще один любопытный момент: у Гусова есть страничка в «Википедии», но только польскоязычная – ни на русском, ни на белорусском версии нет. К слову, из польской Вики мы смогли узнать кое-что новое: прозвище Гусова в Польше – Густлик.


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