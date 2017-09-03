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Видеофакт: ФБР осматривает бывшие российские консульства в США

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  • 3.09.2017, 8:27
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Американские власти окончательно выдворили россиян из зданий дипмиссий в Вашингтоне и Сан-Франциско.

Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были в субботу переданы американской стороне по требованию госдепартамента, подтвердили РИА Новости представители России и США.

При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли обыски с участием агентов ФБР, а госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".

МИД РФ в своем аккаунте в Facebook публикует кадры обысков в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

Высокопоставленный представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что все конвенции при осмотре были соблюдены.

"Сегодня персонал российского посольства вместе с официальными лицами госдепартамента обошел три здания в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, которые требуется закрыть российскому правительству. Эти инспекции осуществлялись для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту здания и подтвердить, что российское правительство освободило здания. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законодательства США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в требовании к России закрыть эту дипломатическую собственность", — сказал представитель госдепартамента.

Торгпред России в США покидает миссию
Фото: РИА Новости / Екатерина Соболь

"Мы отдельно предусмотрели процедуру завершения использования (зданий) для проживания (дипломатов), это позволит семьям получить достаточно времени для того, чтобы собрать вещи и выехать. Вход или доступ к зданиям будет осуществляться только по разрешению госдепартамента, который будет обеспечивать безопасность и поддержание технического состояния зданий в соответствии со своими обязательствами", — сказал представитель ведомства.


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