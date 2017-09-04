Ураган в Минске 15 4.09.2017, 21:19

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В столице ураган сносил остановки и валил деревья.

Как и обещали синоптики, непогода обрушилась на столицу в самом конце рабочего дня. Около 19:00 подтянулись темные тучи, с 19:30 в разных районах города с разной интенсивностью начался дождь, передает «Онлайнер».

Ранее в Республиканском гидрометеоцентре рассказывали, что дождевые облака, как правило, имеют относительно небольшой диаметр — порядка 10 км. Этим объясняется тот факт, что в разных районах города погода может существенно отличаться: на одном конце столицы, к примеру, шквал, а на другом — только пасмурно.

Шквалистый ветер повалил деревья на улице Богдановича.

— Улица Богдановича, 7 секунд ветра и только около первого подъезда лежат 2 дерева. На территории гимназии и садика еще по несколько деревьев лежат мирно, — рассказал пользователь нашего форума с ником EfimenkoS.

Похожая ситуация на улице Куйбышева. Читатель Алексей рассказал о том, что сильный порыв ветра повалил несколько деревьев всего за пару минут.

На улице Брыля в Минске упал навес остановочного пункта. Есть пострадавшие

В городском управлении МЧС сообщили, что на улице Бриля ветром был опрокинут навес остановочного пункта. Пострадали находившиеся там три человека – это мужчины 1996 и 1960 годов рождения, а также девушка 1997 года рождения. Все доставлены медицинское учреждение, их состояние уточняется.

8 машин и 2 здания пострадали от деревьев

Спасатели в этот момент занимаются освобождением автомобилей и построек от упавших деревьев. Как сообщили в МЧС, на этот момент известно о восьми поврежденных автомобилях. В одном случае дерево упало на территорию детского сада (серьезных повреждений и пострадавших нет), в одном –на частный дом. На улице Сурганова дерево упало на проезжую часть, спасатели выехали на расчистку.

Что дальше?

Сильный порыв ветра сдул рекламу со щита в Уручье, на проспекте Независимости.

Наш читатель рассказал, что около 19:20 находился неподалеку в своей машине.

— Резко налетел порыв ветра, машину опасно закачало. Это продолжалось несколько секунд, а затем все стихло. Сейчас ситуация относительно спокойная. Дождь как дождь, только небо уж очень черное, — рассказал очевидец.

В других районах города тоже не происходит чего-то экстремального. На проспекте Дзержинского относительно слабый дождь, такая же погода и вблизи «Минск-арены».

Минчане с опасением глядят на небо. Синоптики предупреждали: интенсивные осадки прогнозируются ночью и завтра утром. Погода испортилась минимум до четверга.