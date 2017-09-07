«Витебские Куропаты» могут получить историко-мемориальный статус 7.09.2017, 20:53

Фото: Ольга Витебская

Места у деревни Хайсы Витебского района могут быть признаны мемориальными.

«Витебские Куропаты» могут получить историко-мемориальный статус. Об этом говорится в ответе из Витебского областного совета, который получил председатель местной областной организации Партии БНФ Константин Смоликов, передает «Радыё Свабода».

Как известно, массовые захоронения жертв сталинских репрессий были найдены в лесу около деревни Хайсы Витебского района. В мае 2017-го там работали сотрудник Института истории Академии наук Олег Иов и бойцы 52-го поискового батальона. Они нашли черепа с огнестрельными ранениями, гильзы, обувь, монеты. Отчет сейчас изучают витебские власти. Назначен еще ряд специальных исследований и экспертиз, по итогам которых и будет принято решение относительно придания историко-мемориального статуса.

О массовых расстрелах, происходивших в 1930-е годы, рассказывали жители деревни Хайсы и окрестных населенных пунктов. Местные власти отнеслись к этому серьезно после того, как в лесу начали открываться все новые неизвестные массовые захоронения. Однако пока почтением памяти жертв сталинских репрессий занимаются только общественные активисты из инициативы «Хайсы». Они установили в лесу несколько десятков мемориальных крестов.