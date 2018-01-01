В новогоднюю ночь петарды дважды залетали в окна минских квартир 1 1.01.2018, 15:25

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От пиротехники в столице пострадало пять человек.

К сожалению, массовые праздники чаще всего не проходят без происшествий. Согласно оперативным данным, за ночь от неправильного использования пиротехники пострадало пять человек, сообщили агентству БелТА в МЧС.

Еще 31 декабря в 20:29 поступила информация о получении перелома пальца кисти и получении ожога 1—3-й степени учащимся десятого класса. Школьник поджигал петарду в квартире жилого дома. После оказания первой медицинской помощи 15-летний парень был отпущен домой.

Ожоги 1—3-й степени кисти также получил 19-летний парень. В 2:37 13-летний школьник поджигал петарды во дворе жилого дома и получил ожог пальца кисти.

К травмам в новогоднюю ночь привело и неправильное использование бенгальских огней: 26-летний парень в 02:22 получил термический ожог 1—2-й степени пальцев обеих кистей. После оказания первой медицинской помощи он был отпущен.

Кроме того, 31 декабря в 22:18 на номер «101» поступило сообщение о попадании петарды в окно квартиры, расположенной на десятом этаже жилого дома по ул. Заславской. В результате происшествия повреждено остекление оконного проема, в квартиру пиротехническое изделие не попало. Пострадавших нет. Помощь спасателей не потребовалась.

Уже через 20 минут похожий случай произошел на третьем этаже в жилом доме по ул. Каховской. Петарда разбила окно квартиры 74-летней пенсионерки. Никто не пострадал.

Как стало известно недавно, еще один случай произошел в 00:30 в одном из минских микрорайонов. Неудачный запуск фейерверка обернулся травмой для 33-летней женщины. Утром она обратилась в больницу. В результате запуска фейерверка соседями, который попал женщине в лицо, она получила ушибленную рану верхней губы. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой

В МЧС напомнили, что при использовании пиротехнических изделий нужно располагать их на ровной поверхности, не ближе 30 метров от людей, строений, деревьев, дорог. Запрещается использовать пиротехнику дома.

— Обязательно примите меры по недопущению опрокидывания изделия во время его работы. Поджигайте конец фитиля на расстоянии вытянутой руки (не наклоняясь над изделием) и немедленно отойдите на безопасное расстояние, не используйте пиротехнику в ветреную погоду. Если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку еще раз, — подчеркнули в ведомстве.

В целом новогодняя ночь в Минске прошла спокойно

Как сообщили в МВД, общественный порядок в Минске обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые в эти дни несут службу в усиленном режиме.

Как сообщил начальник управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Беларуси Дмитрий Курьян, новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной. Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий и преступлений зафиксировано не было

— Оперативная обстановке в республике продолжает оставаться стабильной и контролируемой со стороны органов внутренних дел, — отметил Курьян.