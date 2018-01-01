«Шампанское так и не открыли» 1 1.01.2018, 22:08

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Как минчане вышли на пробежку в Новый год и утром 1 января.

В новогодние праздники в Минске организовали сразу два пробега. Участники клуба «Виктория» стартовали 31 декабря, за полчаса до полуночи, — и на бегу встретили Новый год. А команда «Крылья ангелов» собрала друзей 1 января в девять утра, чтобы встретить первый восход 2018 года. О том, как прошли два забега, рассказывает tut.by.

Как на бегу встречали Новый год

Фото: из личного архива команды «Крылья ангелов»

Клуб любителей бега «Виктория» пригласил минчан на новогоднюю пробежку — прямо в ночь с 31 декабря на 1 января. Старт дали в 23.30.

— Из-за ограничения доступа ко Дворцу спорта нам пришлось отказаться от первоначального маршрута в гуще событий и перенести забег в горнолыжный центр «Солнечная долина», — сожалеет заместитель председателя клуба любителей бега «Виктория» Нина Коваль. — Мы опасались, что многие участники не захотят перемещаться на окраину. Но оказалось, людям важно не где, а с кем вбежать в Новый год.

Пробежка вокруг небольшого озера собрала несколько десятков участников, рассказывает Нина Коваль. Незадолго до полуночи бегуны завершили первый 2,5-километровый круг и притормозили у елки, чтобы ровно в полночь в свете фейерверков поздравить друг друга.

— После пробежки никому не хотелось уходить: мы часов до 2 пили чай с конфетами и имбирное безалкогольное вино, — описывает Нина. — Кто-то поставил на стол шампанское, но его так и не открыли: не нашлось желающих.

Как на бегу встречали утро 1 января

Фото: из личного архива команды «Крылья ангелов»

Новогодние залпы отгремели, а туман к утру пролился дождем, однако это не помешало «Крыльям ангелов» начать год традиционной пробежкой по центральным улицам спящего Минска. Назвали ее «Утринос»: это и от слова «утро», и от «утертый нос» воображаемого соперника — а может, собственной лени?

— Год назад, 1 января 2017-го, мы стартовали в 9 утра маленькой компанией из трех человек, — рассказывает руководитель команды Дмитрий Тимашков. — В этом году «Крылья» рассказали о своих намерениях в СМИ и поняли, что тесной компании не получится: к 31 декабря о желании пробежать наш «Утринос» заявили уже 139 человек. Более шестидесяти к 9 утра пришли ко Дворцу спорта.

Фото: из личного архива команды «Крылья ангелов»

Например, Илья Козак добирался в центр города из Малиновки. Трудно ли было просыпаться после праздника?

— Не трудно, потому что вчера в 10 вечера я уже спал крепким сном, — улыбается молодой человек.

Катя Ващенко и Ольга Кардаш вместе встречали Новый год и вместе утром вышли на пробежку. Праздник был без шампанского?

— Мы уважаем традиции, — говорят девушки. — Однако заботимся о своей физической форме. Успели не только отметить, но и отдохнуть.

Фото: из личного архива команды «Крылья ангелов»

Для Елены Харлап «Утринос» — символ начала «новой жизни в новом году». Триатлеты из клуба «Тристайл» расценили пробег как возможность потренироваться в хорошей компании.

— Мы ведем подготовку к гонкам IronMan и собственному старту в одну восьмую IronMan, который пройдет на Минском море 22 июля, — говорит организатор клуба «Тристайл» Захар Плодунов. — Тренируемся шесть дней в неделю, дважды или трижды в неделю бежим не менее «десятки». На забег 1 января пришли все, кто остался встречать Новый год в Минске.

А завершился пробег купанием наиболее закаленных участников в холодных водах Комсомольского озера и горячим чаем из термосов.