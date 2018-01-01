Министр экономики Испании: Кризис в Каталонии обошелся в 1 миллиард евро 1 1.01.2018, 22:18

Луис де Гиндос

Более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.

Политический кризис, возникший в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, обошелся испанской казне в 1 млрд евро.

Как передает русская служба BBC, oб этом заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос в интервью испанскому радио.

По его словам, убытки обусловлены замедлением экономики региона, возникшим после проведения не санкционированного центральными властями референдума 1 октября 2017 года.

В декабре, накануне проведения в Каталонии региональных выборов, власти в Мадриде предупреждали о том экономическом ущербе, который может нанести стране кампания по отделению региона.

Однако обнародованные в понедельник министром цифры превосходят даже самые пессимистические оценки.

По словам Луиса де Гиндоса, в четвертом квартале рост экономики Каталонии замедлился с 0,9% до 0,4%.

"Ранее экономический рост в Каталонии был выше, чем в Испании в целом; она была одним из локомотивов испанской экономики, - сказал он в радиоинтервью. - Однако в четвертом квартале, она превратилась в обузу".

В результате возникшей политической неопределенности более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.