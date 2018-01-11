Бриллианты для диктатуры электората 26 Владимир Халип

11.01.2018, 8:16

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Коллаж: Олег Минич, «Радыё Рацыя»

Странные события происходят в стране.

Говорят, в новогоднюю ночь в сумеречном небе Дроздов можно было видеть что-то непостижимое. Будто бы над стратегически важным участком с непроницаемым забором вдруг завис некий огненный шар. Едва закончилась на здешних телеэкранах самая главная новогодняя речь, как в этом подозрительном шаре распахнулась обычная форточка. Оттуда выглянул гномик в красной матерчатой курточке и сердито погрозил кому-то указующим пальчиком. Каков, однако, прохвост?

Форточка с треском захлопнулась. И шарик исчез где-то в туманном созвездии Электората. Немыслимое буйство праздничного фейерверка не позволило проследить его замысловатую траекторию. И бдительная охрана объекта особой важности доложила куда следует, что слухи о подозрительном гномике просто выдумка несознательной публики и никакой шарик над зоной наблюдения не зависал. Все под контролем, можно спать спокойно.

Как бы не так! Высшая власть даже в такие суматошные ночи не спит. А уж тем более, сейчас, когда она занята наиважнейшей проблемой – ищет счастливцев.

Потому что обидно. Начал свой четкий отсчет 2018 год. Приближается неумолимо великая дата – 25 лет единоличной власти. Понятное дело, именно сейчас позарез нужны веские доказательства того, что электорат безвестного директора совхоза проявил тогда редкую мудрость, и это был оптимальный выбор. Правитель же не для себя, а для народа старался. И единственный бесспорный аргумент в таком случае – это счастливый народ. Или хотя бы некоторая часть этого самого народа. А как ее выделить, ту зыбкую, неуловимую часть?

Никакая статистика тут не поможет. Цифры вообще коварная штука. Вот опубликовали всего лишь невинные контуры годового бюджета страны. И посыпались сразу вопросы. Да еще какие! А почему это расходы на здравоохранение увеличены всего лишь на 6,5 процента, а на содержание службы охраны правителя – на все тринадцать?

Вот почему поиск тех, кто обрел «простое человеческое счастье» уже при этой заботливой власти, главный начальник решил не поручать никому. Известное дело – чиновники. Подводили и не однажды. А то еще проявят чрезмерное рвение и навербуют необходимый контингент из числа тех приближенных, кто еще в ранних сумерках успел поймать удачу за хвост. Так и вышло, что этим ответственным делом он вынужден был заняться лично. Уже на исходе года.

Методику выбрал надежную, проверенную не однажды. В обычный день едет своим обычным маршрутом в здание бывшего ЦК. И не теряя ни минуты драгоценного времени, сквозь тонированные стекла лимузина пристально рассматривает прохожих на тротуарах. Кто бы там что ни говорил, но фактически это прямой контакт власти с народом. Без ненужных посредников и всяких там комментаторов. Если народ улыбается и не ропщет, значит, все довольны и счастливы. А если же все злы и раздражены – дело швах. Власть где-то в чем-то промахнулась. Это как на фронте – обрыв на линии. Надо срочно послать связистов. А лучше сразу ОМОН. Надежнее.

Об итогах и креативной методике этих исследований вдохновитель и организатор всех наших побед поспешил известить страну с телеэкрана. Столь глубокое зондирование предновогодних настроений народных масс оказалось на удивление обнадеживающим. Количество улыбок в уличной толпе просто зашкаливало. Некоторые из граждан даже откровенно ржали. А это значит, что народ весел, властью доволен и безмерно счастлив.

Только всякие там экономисты и прочие аналитики позволяют себе утверждать, будто страна идет от провала к провалу. Какие провалы?.. От вершины к вершине шагает она. Уверенно. Четко. В едином порыве.

Да, конечно, иногда возникают сомнения. Точнее, разные толкования одного и того же явления. Вот, к примеру, взять хотя бы тот же государственный долг. Элегантная к концу года обозначилась цифра – 16,6 миллиардов зеленых. Провал это или совсем наоборот – вершина, которую народ под мудрым руководством самого компетентного менеджера, конечно же, возьмет лобовым штурмом. Все же предусмотрено, все схвачено.

И не надо удивляться и возмущаться, когда принимаются такие фундаментальные документы, как незабываемый декрет о тунеядцах, взбудораживший страну минувшей весной. А теперь вот новый подарок – указ о новых тарифах ЖКХ. Уже с февраля почти за все эти бесценные услуги наши граждане будут расплачиваться по полной, как в Европе. Однако зарплаты такой же прытью почему-то не отличаются. А средняя пенсия в ноябре достигла неслыханного уровня – 314,7 рублей. А сколько еще далеко не средних!

Но было же сказано, что государство у нас социальное. И уже объявлено, что если оплата коммуналки превысит 20 процентов заработка, то власть, старательно изучив суть дела, возможно, кому-то в чем-то и поможет. А после дождичка в четверг – непременно!

К православному Рождеству у правителя из спонтанных наблюдений за прохожими уже не просто проклюнулась концепция народного счастья, а выстроилась четкая система всеобщего благоденствия. Те времена, когда белорусам было обещано, что жить они будут плохо, но не долго, канули в Лету. Отныне все иначе: «Жизнь у нас прекрасна, я это понимаю. Она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть».

А если даже и нет – беда не велика. Можно одолжить. В тех уголках, где нас все еще не знают. И нечего по такому поводу комплексовать. Диктаторам всегда нужны деньги. Или бриллианты, как на заре советской власти. И диктатура электората не слишком отличается от диктатуры пролетариата.

А вот на злополучную бюджетную добавку в 13 процентов на нужды охраны высшего руководства замахиваться не стоит. Даже в условиях крайней нужды. Никому же толком не известно, откуда взялся и куда скрылся тот злополучный дроздовский гномик. А потому надо вооружиться, наметить ориентиры, слиться с местностью. И терпеливо ждать.

А вдруг он вернется! И что тогда?..

Владимир Халип, специально для Charter97.org