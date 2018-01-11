Геннадий Федынич: РЭП будет защищать права любого работника, будь то кассир, грузчик или продавец 5 11.01.2018, 13:23

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Компания «Евроторг» назначила профсоюзу РЭП встречу и... не явилась.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал сайту praca-by.info отношение крупнейшего продуктового ритейлера Беларуси к трудовому спору.

Представитель «Евроторга», после опубликования на сайте профсоюза РЭП статьи о конфликте «Евроопта» с кассиром, позвонил в офис и попросил о встрече с председателем Геннадием Федыничем. Однако встреча не состоялась. Незадолго до назначенного времени представитель «Евроторг» по телефону попросил ее перенести.

В назначенное время вместо уполномоченных лиц явилась женщина, отказавшаяся назвать свое имя и должность, и лично передала письмо, адресованное профсоюзу, с утверждением о том, что «указанные в статьях факты не достоверно отражают взаимоотношения нанимателя с работником». Также «Евроторг» утверждает, что «с работником […] ведутся переговоры на предмет урегулирования возникших разногласий»; «работнику неоднократно предлагалось прибыть на встречу c представителями Общества и определить условия прекращения трудового договора либо его продолжения»; «наниматель не оставляет попыток урегулировать взаимоотношения с работником и предложить различные условия работы».

Ссылаясь на Закон «О средствах массовой информации», «Евроторг» утверждает, что сайт профсоюза обязан распространить опровержение «недостоверных сведений», при этом не называя, какие конкретно сведения являются недостоверными; и выражает намерение обратиться в Министерство информации с жалобой; а впоследствии – и в суд. Письмо подписал директор по персоналу Д.А. Зеленухо.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич, готовившийся к переговорам и получивший письмо вместо встречи, прокомментировал действия ООО «Евроторг»:

– Для начала надо сказать о не совсем корректном поведении руководства «Евроторга». По их инициативе мы договаривались о встрече, которая должна была состояться в 11 часов 10 января. По их же просьбе – они позвонили с утра и попросили «Давайте перенесем встречу, мы не успеваем» – мы перенесли встречу на 16 часов вечера. В назначенное время является женщина, отказывается назвать свое имя, должность и вручает нам письмо. О чем мы будем разговаривать с руководством, если оно инициировало встречу и на эту встречу не пришло?

– Вопрос: хочет ли руководство «Евроторга», согласно их письму, нормально разобраться и решить проблему? У меня на сей счет большие сомнения.

– Что касается «опровержения». Пусть внимательно читают закон «О средствах массовой информации», который они, наверное, открыли первый раз. Требование дать опровержение – это нежелание решать вопрос нормальными, законными способами; это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Какую информацию мы должны опровергнуть? Человек (Елена Коледа – прим.ред.) излагает свою точку зрения, и не просто излагает, а подкрепляет конкретными фактами. А факты эти имеют подтверждение. Например, на кассовой ленте есть информация о переработке. Это – грубейшее нарушение даже того контракта, который они подписали. Почему кассир должна работать дольше 12 часов и получать за это меньше 300 рублей? Кто дал нанимателю право заставлять человека работать больше, чем положено по контракту? За это надо нести ответственность.

– Профсоюз РЭП, естественно, выйдет на руководство «Евроторга», с нас шляпа не упадет, когда дело касается соблюдения законных прав члена профсоюза. Но если работника не будут увольнять согласно его заявлению, то у нас достаточно фактов, чтобы подать в суд исковое заявление.

– После сегодняшнего случая все обращения в профсоюз РЭП со стороны работников и руководства «Евроопта» будут опубликованы на нашем сайте. У нас таких обращений были уже десятки! Из разных торговых точек «Евроопта», не только из Минска. Мы пытались решить этот вопрос, не афишируя его. Но, видно, не получается. Поэтому пусть руководство «Евроторга» будет готово к тому, что любое обращение людей, чьи права нарушены, будет не только опубличено, но и профессионально доведено до логического завершения. Мы людей не оставим один на один со своими проблемами.

– Мы прекрасно понимаем, что «Евроопт» – крупнейший ритейлер Беларуси, но это не позволяет им нарушать права наемного работника, кем бы он ни был: кассир, грузчик или продавец.

– Профсоюз подготовит свои предложения «Евроторгу». Если руководство с ними согласится, то допускаю, что мы можем найти общий язык. Если не согласится, то мы будем вынуждены разрешить эту проблему в судебном порядке с привлечением инспекции по труду.

– Хочу отметить одну на мой взгляд любопытную информацию: Почему работников, уволенных из «Евроторга» даже «по статье» (за прогулы), с удовольствием берут на работу в другие компании? Ответственным за работу в «Евроторге» с кадрами есть о чем задуматься! Давайте поступать по закону и по совести!

Андрей Стрижак, зам.пред. профкома Гомеля, предложил сотрудникам «Евроопта» вступать в РЭП:

– В соцсетях многие люди стали делиться своим негативным опытом работы в «Евроопте». Сейчас мы пытаемся установить, является ли проблема Елены Коледы единичной – либо это целая система нарушений, в которой работник изначально ставится в бесправное положение. Профсоюз РЭП призывает всех сотрудников «Евроопта», от кассира до директора магазина, вступать в наш профсоюз для защиты их законных прав и интересов.

– Когда «Евроторг» уведомил нас о том, что он хочет провести встречу, по телефону мы услышали: «Наши люди подъедут поговорить». Согласитесь, это прозвучало как фраза из девяностых. Мы были готовы к любому повороту – но только не к тому, что в профсоюз принесут письмо и откажутся говорить о сути дела. Тем не менее, мы надеемся, что компания понимает необходимость соблюдения трудовых прав, прислушается к нашим доводам и уволит Елену Коледу по ее заявлению.

Юрист Юрий Беляков говорит, что этим письмом «Евроторг» только подтвердил факты, опубликованные на сайте профсоюза РЭП:

–Пока еще нет ответа из санстанции Минска о нарушениях в магазине. В письме Елене Коледе предложили прийти в отдел кадров «Евроопта» и уволиться. Мы сходим туда вместе и обеспечим ей надежную и профессиональную защиту.