«69 квартир закончились на 34-м покупателе» 9 11.01.2018, 18:25

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Как в Минске продали дешевые квартиры от УКСа.

Вчера были проданы последние 69 квартир в самой дешевой новостройке Минска. Дом, о котором идет речь, строится в микрорайоне Новинки силами районного УКСа, и цены в нем были значительно ниже рынка. Вчерашняя, самая дорогая партия квартир выставлялась на продажу по $ 780−820 за «квадрат», и все же была распродана с большим ажиотажем. А там, где ажиотаж, неизбежно возникают спекуляции, пишет Realt.by.

Об ажиотаже журналистам рассказали несколько потенциальных покупателей, которые стояли под дверями УКСа несколько суток подряд, сменяемые только членами своей семьи. Оба собеседника были в четвертом десятке очереди, но 69 квартир закончились задолго до того, как пришла их пора «отовариться».

— 69 квартир закончились на 34-м покупателе, — рассказывает Анатолий Кречетов, который стоял в очереди 41-м по счету. — 35-му уже ничего не досталось. Когда вышел 5-й покупаель, он сказал, что первая «четверка» урвала 28 квартир. Откуда он знал? Дело в том, что всем покупателям в УКСе показывали чертеж, на котором нужно выбрать квартиру из оставшихся вариантов: этаж, планировку, подъезд. В этот день на продажу было выставлено 24 «двушки». 5-й покупатель хотел двухкомнатную, но, когда до него дошла очередь, «двушки» уже закончились. Лично ко мне подходил один из перекупщиков и говорил, что взял пять квартир. За него сутками дежурили люди не очень приятной наружности и не очень трезвые, которым он платил деньги.

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— Сам я изначально был 29-й по счету. Как и многие, наша семья стала в очередь 19 декабря. Ну, изначально я был в командировке, в очереди стояли жена и теща. Так что в списках мы значились под фамилией тещи — Семенкевич. Но жена с тещей опоздали на перекличку, их вычеркнули из списка, и мы из 29-х стали 41-ми. В пятницу я взял отпуск за свой счет и с 8 вечера мы уже стояли бесперебойно. Я стоял до 8 утра, потом приходил мой отец и стоял с 8 утра до 7 вечера, потом снова я. В итоге из 69 квартир мы не получили ничего.

35-й человек по очереди, перед которым закончились все квартиры — у него истерика была практически, он обложил всех матом и ушел. Стояла девушка 37-я по счету, если б вы видели ее реакцию на случившееся! Муж уводил ее под руки. Она бедная, худенькая, 40 килограмм весу, сутками стояла на холоде, и все зря. Там не только она, многие плакали, но у нее была настоящая истерика.

О том, что в очереди есть люди, которые собираются написать заявление на несколько квартир, многие «стояльцы» догадывались заранее. Еще вчера у журналиста случился такой диалог с одним из потенциальных покупателей:

— Я по очереди 54-й, так что шансы призрачные.

— Почему? На продажу выставлено 69 квартир.

— Есть нюанс! Многие могут взять по две-три квартиры, законом это не запрещается.

— Кто-то высказывал такие намерения?

— Да кто ж вам правду скажет? Никто не признается.

Другой мужчина, стоявший в 4-м десятке, согласился рассказать свою историю только на условиях анонимности:

— Я стоял в очереди с пятницы. В среду позвонил в УКС спросить, когда выйдет декларация, мне сказали: «Ну, мы не знаем когда, звоните» — «Я просто могу каждый час вам звонить, могу раз в день, раз в неделю… Чтоб я не оказался слишком назойливым» — «Можете звонить раз в неделю». В итоге я перезваниваю в пятницу, через день, и узнаю о том, что декларация вышла в четверг.

Мы с женой собирались ехать на рождество к родителям, подъехали к УКСу просто посмотреть, где он находится, куда идти в среду. Смотрим — а там уже люди собрались недалеко от входа. Я подошел, спросил: «Что здесь? Может, очередь какая-то собирается?» Мне сказали: «Очередь собирается давно, с 19 декабря» — и записали в конце седьмого десятка. Большинство «списочников» на месте отсутствовало, но первая тридцатка была там постоянно.

В общем, в пятницу я остался там, и с тех пор супруга меня сменяла, я сменял супругу… Кто-то из нас постоянно там находился. Я предприниматель — отлучался, чтобы решать рабочие вопросы. Либо наоборот: я дежурю возле УКСа — она дома.

Установлены были определенные правила, ведь все мы люди, нам всем нужно в туалет ходить, в магазин за едой и так далее. На случай каких-то саботажей и перекличек можно было отлучиться на 15−20 минут. Люди дежурили посменно, прямо на крыльце, чтобы никто посторонний не подошел к двери, не приковал себя наручниками и не сказал «я первый».

К среде я поднялся в 40-е номера. Потому что многие люди в хвосте списка отсеивались. Если в момент переклички кого-то по списку не было, его ждали 15 минут и вычеркивали.

— По словам тех, кто стал в очередь 19 декабря, их поначалу собралось 15 человек. Потом приехало еще два человека, прекрасно влились в их компанию, жалостливо сказали, что они стояли в очереди после выхода прошлой декларации и квартиры закончились прямо перед их носом. И «выклянчили» для себя место в первой пятерке. Хотя заявились туда под 16-м и 17-м номером. Говорили: «Да мы себе, нам не хватило, мы по „однушке“ возьмем — и всё». Но потом оказалось, что один из них взял 10 квартир, другой — 6 квартир по доверенностям. Об этом рассказывали люди, которые заходили в УКС вместе с ними — туда пускали по двое покупателей. Были ребята во второй десятке, которые пили водку за углом и закусывали сырками, говорили «я не себе стою, я брату стою», хотя трудно было себе представить, что у него есть брат, способный купить квартиру даже по таким ценам. Другой, когда все квартиры были раскуплены, подошел ко мне лично и сказал: «Да вы не переживайте. Я вот пять квартир сегодня купил. Ничего страшного, мы обязательно встретимся с вами в другом УКСе, после выхода какой-нибудь другой декларации».

Квартиры разлетелись, как горячие пирожки, и были куплены далеко не теми людьми, которые в них действительно нуждались. Было много молодых семей, например, парень с беременной девушкой, которые не смогли себе ничего купить. В комментариях пишут: «Люди позарились на дешевое жилье». Но оно совсем не дешевое, «однушка» стоит порядка 70 000 рублей. Разве это даром? Пишут: «Они стоят, значит, у них есть деньги». Денег нет. Нет жилья, нет угла. Мне немного за 30, у меня есть жена, нам пора уже иметь свой угол. Единственная возможность им обзавестись — это вон там, в Новинках. Если эту сумму взять в кредит на 20 лет — может быть, мы потянули бы ее вдвоем.

И если бы мне удалось вчера написать заявление на квартиру, я бы счастливый побежал в банк брать кредит, который уже одобрили. Там было очень много таких людей, но они, к сожалению, были не в начале очереди.

Комментарий Сергея Панева, главного инженера ГП «УКС Центрального района»:

- Нам позвонил читатель, который стоял в очереди за квартирами, и сказал, что один из покупателей написал заявление на 10 квартир по доверенностям. Вы можете подтвердить либо опровергнуть этот факт?

— 10 квартир по доверенностям — это законно, но нереально… Могу только подтвердить, что все квартиры были проданы. Других комментариев мы не даем.

- Не совсем поняла вас. Вы опровергаете, что один из покупателей написал заявление на 10 квартир или оставляете это без комментариев?

— Я не подтверждаю.

- Вы это оставляете без комментариев?

— Я это оставляю без комментариев.

- Много ли было тех, кто покупал несколько квартир по доверенностям либо себе?

— Были люди, которые покупали не по одной, да.