Кто будет бороться за путевку на «Евровидение-2018»? 10 11.01.2018, 19:30

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Представляем 11 песен, которые прошли в финал.

Сегодня состоялось прослушивание в рамках национального отбора на «Евровидение-2018», в котором приняли участие около 80 артистов из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Швеции, пишет «Онлайнер». 11 из них вышли в финал, который состоится 16 февраля и будет показан в прямом эфире. Записывайте имена и смотрите видео.

По правилам нацотбора жюри может отобрать до 15 конкурсантов, однако в финал прошли 11 участников.

Alen Hit

Napoli

Alekseev

Гюнеш

Александра Ткач

Анастасия Малашкевич

«Радиоволна»

Shuma

Fermata

Кирилл Ермаков

Софья Лапина

Финал национального отбора состоится 16 февраля, его покажут в прямом эфире. После этого станет известен представитель Беларуси (артист или группа) на «Евровидении-2018», которое пройдет в мае в португальском Лиссабоне. Интересно, что накануне национального отбора украинец Alekseev был обвинен в нарушении правил конкурса. В Белтелерадиокомпании пока комментируют ситуацию кратко: «Проводится разбирательство».

А пока предлагаем вам фоторепортаж с прослушивания и самые яркие моменты конкурса.