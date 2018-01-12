СМИ: Под новые санкции США попадают почти 570 бизнесменов и друзей Путина 6 12.01.2018, 11:34

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Стал известен список лиц и кампаний из кремлевского доклада Минфина США.

Российский политик Олег Митволь заявил о наличии у него списка лиц, которые попадут в новый санкционный перечень США (так называемый кремлевский доклад). Всего в нем 568 лиц, включая самого Митволя, сообщает телеканал "Дождь", поясняя, что эти данные политику предоставил источник во внешнеполитических кругах.

Значительную часть списка, согласно полученной иформации, занимают крупные банки и их дочерние предприятия: "ВТБ", "Сбербанк", "Банк Москвы", "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк", "Росэксимбанк", "Глобэкс", "Проминвестбанк".

Также в списке много государственных нефтегазовых компаний, в том числе дочерние предприятия "Роснефти" и "Газпрома". Есть и компании, связанные с промышленностью и обороной ("Росборонэкспорт" и концерны "Авиаприборостроение" и "Орион"), а также частные - "Сургутнефтегаз" Владимира Богданова и дочерние предприятия "Новатэка" Леонида Михельсона.

Также в предоставленном Митволем списке есть Частная военная компания (ЧВК) Вагнера.

Среди физических лиц много тех, кого ранее связывали с президентом РФ Владимиром Путиным: Петр Колбин, Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, Кирилл и Юрий Ковальчуки.

Кроме того, в списке много чиновников (вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Дмитрий Козак, Сергей Глазьев) и парламентариев (спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, вице-спикер Сергей Неверов, депутат Наталья Поклонская).

При этом Митволь подчеркивает, что этот вариант списка неокончательный и был составлен неделю назад.

Ранее сегодня газета "Коммерсант" писала, что всего в перечень могут войти более 50 человек, а с членами семей - до 300. Об этом сообщили источники издания в Вашингтоне. Однако конкретных имен они не назвали.

Подготовка "кремлевского доклада" ведется в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года федеральным законом номер 115-44 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), предусматривающим расширение санкций США против Ирана, Северной Кореи и России.

Статья 241 этого закона обязывает главу Минфина США после консультаций с главой Службы национальной разведки и госсекретарем США не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу предоставить в конгресс доклад о ключевых политических фигурах и крупнейших предпринимателях России, связанных с Кремлем, с указанием размеров и источников их доходов, личных состояниях, сведений об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей), а также информации об их деловых контактах с иностранными компаниями.

В соответствии с подписанным Трампом законом подобные доклады должны предоставляться в конгресс США ежегодно. В Кремле подготовку новых санкций США назвали попыткой Вашингтона настроить таким образом российскую бизнес-элиту против президента РФ Владимира Путина. В Москве также связали действия Белого дома с надвигающимися президентскими выборами в РФ.