Минобороны Украины: Заявление Путина по Крыму – предвыборная кампания 1 12.01.2018, 17:18

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Путин пытается улучшить свой имидж.

Спикер Министерства обороны Украины Максим Праута считает, что заявление президента России Владимира Путина о возможной передаче Киеву украинской военной техники из Крыма – это «предвыборная информационная кампания». Об этом он сказал 12 января в комментарии телеканалу «Настоящее время», сообщает сайт «Крым.Реалии».

«Ее целью (кампании – прим.) является улучшить имидж его (Владимира Путина – прим.) среди своих избирателей и международного сообщества. В настоящее время та информация, которая была озвучена, может быть расценена как один из аргументов этой кампании. Вместе с тем хочу сказать, что Российская Федерация будет нести ответственность за свои незаконные действия в международных судах, потому что, как мы знаем, Украина обратилась в международные суды с соответствующими исками о возмещении того имущества, которое осталось на незаконно аннексированной территории Крыма», – сказал Праута.

Также он отметил, что высшее военно-политическое руководство Украины будет принимать решение о том, соглашается ли Украина на предложение Владимира Путина о передаче техники.

Президент России Владимир Путин 11 января заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма.

В ответ на это командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что решение по предложению Путина о возвращении техники будет принимать руководство Украины.

Бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко в декабре 2017 года говорил, что в 2014 году, во время российский аннексии Крыма, занимался переговорами по выводу вооружения, эвакуацией семей военных и курсантов. По его словам, ему удалось вывести 3502 единицы военной техники и вооружения, их последняя отгрузка была 16 июня 2014 года.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.