Белорусы сражаются за право дышать полной грудью: хронология протестов 12.01.2018, 18:27

Фото: «Радыё Свабода»

По Беларуси прокатилась череда экологических протестов.

Вынужденное соседство с белорусско-китайским заводом по производству беленой целлюлозы под Светлогорском стало для жителей ближайших деревень головной болью.

Тестовый запуск производства накрыл окружающие его территории неприятным запахом и стал причиной плохого самочувствия местных жителей.

В ответ на стихийный митинг у стен завода они услышали заверения властей, что запах чувствуется временно и не наносит никакого вреда здоровью.

Гендиректор Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Юрий Крук заверил, что «ни одна из взятых на анализ проб воздуха и воды не показала превышения предельно допустимых норм выброса загрязняющих веществ».

Но общественность так и не получила ответы на вопросы, что вызывает неприятный запах, когда он прекратится и насколько безопасны попадающие в воздух вещества с завода.

Экологи рассказали Завтра твоей страны, как, объединив усилия, общественности удается защитить окружающую среду и отстоять свои права на экологический комфорт.

«Сдача реки в аренду – это узаконенное браконьерство»

Кампания против аренды реки Припять помогла восстановить экологический баланс в регионе, отстоять популяции рыб и чистоту водоемов.

− То, что было сдано в аренду столько рек и госорганы хотели сдавать еще, могло привести к экологической катастрофе, − считает инициатор кампании, экоактивист, координатор общественной инициативы «Зеленый дозор» Павел Ноздря.

Сдача рек в аренду грозила уменьшением популяции рыбы и ракообразных в регионе. Арендаторы превращали берега рек в несанкционированные свалки и загрязняли водоемы.

Рыбаки и активисты, обратившие весной прошлого года внимание на объявление на сайте Мозырского райисполкома о сдаче в аренду участков на реке Припять, подняли проблему в прессе и работали с местными властями, пытаясь убедить их отказаться от практики сдачи в аренду участков реки.

− Фактически сдача рек в аренду была узаконенным браконьерством. Арендаторам законы были не писаны, и они занимались ловлей рыбы в промышленных масштабах даже в период нереста. А госинспекция не могла с этим ничего поделать, потому что в законе было прописано: арендатор сам обязан ловить браконьеров на своем участке, − рассказывает Павел Ноздря.

В результате Гомельский облисполком принял решение не сдавать реку Припять в аренду.

− На этом кампания не закончилась. Мы с активистами из Гомеля пытались «отбить» реку Сож. Добились создания комиссии, которая занималась аттестацией арендаторов. Из-за этого количество арендаторов уменьшилось, − вспоминает эколог.

К кампании присоединилось более 7 тысяч человек. Некоторые из них лично участвовала в различных акциях и переговорах с госорганами, остальные —подписали петицию против аренды рек.

− Эта акция отличалась от других тем, что нас поддержали все средства массовой информации. Нас не преследовали за наши акции протеста, − подчеркивает активист.

Вместо утилизации – опасная свалка

Активисты Белоозерска помогли предотвратить попадание в почву и грунтовые воды опасных отходов, а еще раскрыть серую схему недобросовестного бизнесмена.

Местные активисты заинтересовались вопросом утилизации свинцовой золы, которая образовывалась на предприятии «Белинвестторг-Сплав». Открытой информации о том, где и как компания захоранивает опасные отходы, жители Белоозерска не нашли, а отвечать на запрос о предоставлении информации представители предприятия отказались.

− После обращений в различные инстанции удалось узнать, что утилизацией отходов занимается индивидуальный предприниматель. А в ходе проверок Минприроды, Комитета госконтроля и прокуратуры удалось выяснить, что предприниматель принимает отходы. Но никакой безопасной утилизации не происходит, − рассказывает активистка общественного объединения «Экодом» Марина Дубина.

Свинцовая зола, которая образовывалась у компании при производстве аккумуляторных батарей и выплавке свинца, в случае попадания в пищевую цепочку могла оказать негативное воздействие на нервную систему, почки, печень.

Завершением истории для предпринимателя, который складировал опасные отходы посреди леса, стало уголовное дело, в том числе по вопросам причинения вреда окружающей среде и неуплате экологического налога.

Горожане защитили сквер

Жители Лиды, обеспокоенные планами строительства на территории сквера у озера многоэтажного дома с парковкой, объединились в борьбе за сохранение места отдыха горожан. Для строительства многоквартирного дома пришлось бы срубить больше 40 деревьев.

− Активисты обратились в «Экодом» за консульстацией – их беспокоила как вырубка деревьев, так и влияние такой стройки на зеленую зону. В итоге лидчане создали петицию с целью защитить зеленую зону, − рассказывает Марина Дубина.

«Данной петицией мы хотим уберечь зеленую зону в плотно застроенном районе Лиды и сохранить для всех жителей города не только прекрасное место отдыха у воды, но и благоприятную экологическую обстановку в центре Лиды», — писали создатели петиции, отправленной в aдминистрацию Лукашенко и Лидский райисполком.

В сентябре 2017 года райисполком провел собрание с заинтересованной общественностью, результатом которого стал отказ властей от реализации проекта.

− Так, объединившись, лидчанам удалось сохранить сквер от застройки, − комментирует Марина Дубина.

Общественность против уничтожения символа Островца

В конце 2016 года в Островце для проведения коммуникаций к новому району, который называют «городом атомщиков», начали вырубку вековых дубов.

− Такие деревья обычно объявляются памятниками природы. На место с экспертизой выезжали ботаники, чтобы обследовать оставшиеся деревья, − говорит Марина Дубина.

Символично, что дуб изображен на гербе Островца.

После остановки вырубки деревьев, активисты и ботаники выступили за то, чтобы дубраву возле Островца признали памятником природы местного значения.

Островецкая дубрава, по мнению экспертов, уникальна и важна для научных исследований. Каждый ее деревья потребляют 6,7 тонн углекислоты, производят почти тонну кислорода и осаждают больше 400 килограмм пыли.

Чаще всего люди самостоятельно решают вопросы, связанные с защитой зеленых насаждений и правильной утилизацией отходов, показали результаты работы горячей линии «Зеленый телефон». Среди актуальных проблем, волнующих население, строительство объектов, обращение с животными, загрязнение воздуха, почвы или воды.

Но даже обратившись за консультацией к специалистам, граждане часто опаздывают с действиями или боятся решать проблемы самостоятельно, констатируют в «Экодоме».