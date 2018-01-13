27 лет назад Литва героически отстояла свою независимость 3 13.01.2018, 15:19

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В Литве проходят мероприятия в память о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни и парламента.

27 лет назад Литва первой из республик бывшего СССР провозгласила свою независимость. Правда, свобода стоила государству 14 человеческих жизней и более шести сотен раненых.

11 марта 1990 года Верховный Совет страны во главе с Витаутасом Ландсбергисом принял декларацию о восстановлении независимости. Тогда же на территории республики вместо советской конституции вновь начала действовать старая литовская образца 1938 года.

Москва решение местных депутатов не признала.

7 января 1991 года сторонники Советского Союза из организации «Единство» попытались штурмом взять парламент страны.

Председатель Верховного Совета Витаутас Ландсбергис тогда обратился к литовцам с просьбой не допустить захвата государственных зданий прокремлевскими силами и отстоять свою независимость.

В ответ на это уже 8 января Кремль выразил публичную обеспокоенность происходящим. Поводом послужили «многочисленные телеграммы жителей Литвы с призывом к союзному руководству навести в республике порядок», как заявил председатель Палаты национальностей Союзного парламента Рафик Нишанов. Эти «письма» стали поводом, чтобы в ближайшие два дня СССР перебросил из Псковской области России в Литву бойцов спецподразделения «Альфа» и десантников.

На следующий день сотни тысяч людей разных политических взглядов вышли на улицы. Одни требовали воссоединения литовцев с СССР, другие — защищали независимость.

Горбачев официально потребовал восстановления на территории Литвы действия Конституции СССР. Неподчинение грозило вводом войск.

11 января это и произошло. Советские военные патрулировали улицы и установили свой контроль над вильнюсским домом печати и другими важными общественными зданиями по всей стране.

В ночь с 12 на 13 января советские военные въехали в Вильнюс на танках. Сторонники независимости вели на ключевых объектах круглосуточное дежурство и строили баррикады.

Люди встретили танки «живым щитом». Итог — 14 убитых и сотни раненых. Советские военные заявили, что они здесь ни при чем, так как стреляли только холостыми патронами. Они обвинили в провокациях и жертвах сторонников независимости. Тем более что среди погибших оказался и боец «Альфы».

Точка в этой истории не поставлена до сих пор. Литовская прокуратура в 2014 году закончила расследование и подготовила 700 томов уголовного дела. Но до суда оно до сих пор не доведено.

В этой связи в первую очередь следует назвать и гражданина Беларуси бывшего командующего Вильнюсским гарнизоном генерала Владимира Усхопчика.

Литовская прокуратора считает бывшего начальника Вильнюсского гарнизона одним из 69 подозреваемых в событиях 13 января 1991-го.

«Усхопчик Владимир Никитович, используя войска бывшего СССР, захватывал госучреждения и предприятия, участвовал в убийствах жителей Литвы и нанесении им телесных повреждений, похищал оружие, осуществлял разбой, имея целью захватить государственное и общественное имущество», - говорится в постановлении прокуратуры Литвы 2001 года о розыске Владимира Усхопчика.

Начиная с 1992 года, сотрудники прокуратуры Литвы регулярно требовали у белорусских властей выдачи Усхопчика. Но вместо того, чтобы выдать обвиняемого властям той страны, на территории которой он обвиняется в совершении многочисленных (в том числе тяжких) преступлений, Лукашенко в мае 2000 года назначил Усхопчика заместителем министра обороны. 23 февраля 2004 года он наградил генерал-лейтенанта Владимира Усхопчика орденом «За службу Родине» 1 степени.