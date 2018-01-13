В Чехии завершился первый тур выборов президента 3 13.01.2018, 17:32

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Второй тур выборов запланирован на 26-27 января.

В Чехии завершился первый тур президентских выборов, в котором, по предварительным данным, приняли участие 50 процентов избирателей, передает «Радио Свобода».

В выборах приняли участие девять кандидатов в президенты. Сообщается, что предстоит второй тур. Эксперты считают, что в него выйдут действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии, физик Иржи Драгош.

Второй тур запланирован на 26-27 января. Подсчет голосов избирателей завершится в ближайшие часы и к этому времени станут известны точные данные о явке избирателей.