Независимый профсоюз отстоял права кассира из Слуцка 1 13.01.2018, 22:20

2,038

Работодатель принес случчанке извинения.

Только после вмешательства профсоюза РЭП кассир «Евроопта» не только уволилась по соглашению сторон, но и получила в подарок от компании микроволновую печь.

Компания «Евроторг» принесла извинения своей теперь уже бывшей сотруднице; также случчанке Елене Коледе предложили бесплатную путевку в санаторий. А трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон, пишет praca-by.info.

От путевки в санаторий Елена Коледа отказалась, но попросила в качестве компенсации морального вреда микроволновку. В течение часа компания доставила её на указанный Еленой адрес.

На встрече с руководством «Евроторга» интересы работницы представлял правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков:

– Ситуация разрешилась прямо в кабинете руководителя компании по персоналу Дениса Зеленухо. Документы об увольнении Елены были сделаны буквально в течение 15 минут. Я положительно оцениваю такое решение «Евроторга». Считаю, что если все вопросы между нанимателем и работником будут решаться в таком ключе, то это поможет избежать многочисленных конфликтов, так как в Беларуси в компании «Евроторг» работает 30 тысяч человек. И в профсоюз РЭП регулярно обращаются сотрудники магазинов компании с просьбой отстоять их трудовые права.

Свои действия администрация оправдывает тем, что заявление Елены об увольнении «дважды терялось».

– По Декрету № 29 минимальный срок контракта – 1 год. И раньше этого срока работник не может уволиться по собственному желанию. Этим пользуются наниматели и нарушают права работников, если те хотят уволиться. Декрет № 29 должен быть отменен, - отметил Юрий Беляков.

Андрей Стрижак, зам.председателя профкома Гомеля, сказал:

– Свои права нужно защищать. Если бы не активная позиция Елены Коледы, в том числе – и вступление в независимый профсоюз, неизвестно, как долго бы длилась эта история. Случай с Еленой Коледой показал, что профсоюз РЭП защищает своих членов вне зависимости от того, где они работают. Если вы считаете, что ваши права нарушены, вступайте в наш профсоюз.