Экс-начальник ГАИ Брестской области рассказал о причинах своей отставки 15 14.01.2018, 10:32

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Сергей Талатай

Фото: tut.by

Тест на детекторе лжи Сергею Талатаю удалось пройти.

Экс-начальник ГАИ Брестской области Сергей Талатай прокомментировал обстоятельства своего ухода в интервью газете «Вечерний Брест».

Должность начальника ГАИ Брестчины оказалась вакантной с 5 января текущего года. Сергей Талатай пояснил, что решение уйти из органов у него вызревало не один год.

— Я воспользовался своим законным правом уйти в отставку по достижению срока выслуги. Людей будоражит стереотип, что якобы с таких должностей сами не уходят, должен, мол, быть какой-то «залет». Но я могу ответственно заявить: никаких проблем у меня на работе не было. Пресловутый детектор я прошел, со стороны контролирующих служб и властей к нам никаких претензий не было — брестская ГАИ на хорошем счету. И я считаю, это мастерство — уйти на пике, уйти достойно. Неужели обязательно нужно повторять поступки известных спортсменов, боксеров, которые могли уйти непобежденными, но оставались и в итоге проигрывали бой?

Сергей Талатай отметил, что продолжит работу в развитии транспортной инфраструктуры города и области.

— Нам выпало большое счастье по реализации проекта «Symbio City». Я остаюсь руководителем группы мобильности этого проекта и буду курировать все вопросы, касающиеся развития общественного и личного транспорта, велосипедного движения и других моментов.