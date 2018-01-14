Восточно-Европейская лига: Баскетболистки «Цмокі-Мінск» разгромили турецкий «Самсун»1
- 14.01.2018, 19:16
- 1,110
Белоруски победили со счетом 99:33.
Женская команда «Цмокі-Мінск» разгромила турецкий «Самсун» в матче Восточно-Европейской лиги — 99:33, передает «Прессбол».
Цмокі-Мінск — Самсун — 99:33 (30:8, 21:10, 25:6, 23:9)
Таблица группы «B»: ТТТ — 14 очков (7 матчей), Удоминате — 11 (6), Пьештяны — 10 (6), Цмокі — 10 (7), Динамо Москва — 9 (6), Сиренос — 8 (6), Астана — 8 (7), Самсун — 8 (7).