Белоруска в Австрии: Здесь умеют жить 13 15.01.2018, 9:12

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Чем запомнилась минчанке австрийские обычаи.

«Красивейшие альпийские пейзажи, белоснежные шапки ледников, зеленые предгорья и голубая, местами с нежнейшим зеленым отливом вода озер… В Австрию сложно не влюбиться. Хотя бы на одну неделю», - пишет в издании «Минск-Новости» побывавшая в Австрии минчанка Мария Говорова.

Сады Шёнбрунна не менее прекрасны, чем интерьеры этого дворца

«Побывать там автору этих строк посчастливилось весной, когда природа пробуждается, а туристический сезон только начинается. Это на самом деле очень красивая страна. С богатой историей, культурными традициями и изумительной кухней. Мало кто знает, но создатели доброй половины французских десертов вдохновлялись творчеством именно австрийских кулинаров. Сладкую выпечку там до сих пор именуют viennoiserie — от Vienne (Вена). Даже пресловутый круассан придумали именно в Австрии. Хотя не будем отнимать у французов их заслуг — до совершенства волшебную булочку довели именно они.

Инсбрук

Великолепная Вена, привычно не скрывающий роскоши Зальцбург, уютный Клагенфурт, принявший две Олимпиады Инсбрук, где невероятно гармонично сочетаются старые и ультрасовременные постройки, сдержанный Грац… У каждого города — свой характер, своя история и свое очарование. А завораживающие озера Зальцкаммергута! А выглядывающие тут и там замки, даже когда просто по автобану едешь! А уж если повезло и выбрали обычную трассу, пейзажи Австрии предстают во всем их великолепии.

Самое жестокое разочарование, постигшее в Австрии, — желтый пион. Завораживающе прекрасный, он напрочь лишен аромата, которым так славится и за который, собственно, так любим

Впрочем, красотами нашего брата не сильно удивишь — гор в Беларуси, конечно, нет, но озера наши от этого хуже не становятся. А вот что удивляет…

Гид из Клагенфурта проводит экскурсии в национальном костюме и обязательно с собачкой

Собаки. Сказать, что их тут любят, — это сильно преуменьшить. Они сопровождают своих владельцев везде и всегда. За 5 дней в Австрии довелось увидеть с собакой велосипедистов, пронесшегося на бешеной скорости молодого человека на скейте и экскурсовода, не считая просто граждан с четвероногими самых разных пород. Еще один пес тихо дремал в кресле гостиницы, причем было категорически непонятно, чей это питомец: то ли владельцев отеля, то ли постояльцев, то ли просто забрел в тихое и сухое место (на улице шел дождь). Ни на одном из животных не было намордника. Поводок — у большинства. Ошейник — на каждом. А вот чего вообще не случилось — ни одна собака ни разу не подала голоса. Не пискнула, не визгнула, не тявкнула. Как рассказали гиды, для собак тут есть специальные школы, где друзей человека учат прилично себя вести. Впрочем, как недавно выяснилось, не все двуногие владеют этой наукой. Теперь начали открывать подобные учебные заведения и для них.

Непременная очередь в кафе «Захер», где подают «тот самый» десерт

Одна характерная, и не могу сказать, что лично мне симпатичная, привычка австрийцев — несколько навязчивое неравнодушие к жизни ближнего своего. В Вене с этим нынче проще — большой город все же, много людей. А вот в провинции ты всегда на виду. И если два раза в неделю окна не вымыл, добрые соседи немедля заявятся с вопросом: а что случилось? Или шторы у тебя до 10 утра закрыты. Сосед не поймет, что ты просто спишь. Он позвонит узнать, не случилось ли чего. Ну не принято тут долго спать.

Если говорить об увиденных достопримечательностях… Музей Сваровски. Мужчины восхищались интересными инженерными решениями. Женщины восторгались красными босоножками, сплошь усыпанными знаменитыми кристаллами. Автор этих строк скромно пометила: музей Сваровски — посетила. Что гораздо больше запомнилось — замок Шёнбрунн в Вене, статуя грустного снеговика в Граце (вообще один из самых трогательных памятников, что довелось видеть) и майские деревья, которые были практически в каждом населенном пункте.

Печальный снеговик. По одной версии, смотрит на свою растаявшую возлюбленную, по другой — пытается увидеть отражение часов на здании напротив

Традиция устанавливать майские деревья по местным меркам молодая, но корнями уходит в седую древность. В Австрии вообще умеют помнить об обычаях старины, с гордостью носят национальные костюмы и чтут всех, кто каким-либо образом прославил эту страну. Будь то Моцарт, в честь которого называют и десерты, и ликеры, и конфеты, и кофе, или императрица Мария-Терезия. Гид рассказывала, что, увидев памятник последней в Вене, один российский турист удивленно воскликнул: «О, Катенька!» Вынуждена констатировать: определенное сходство с российской императрицей таки имеется.

Карета в Вене, как гондола в Венеции, — обязательный туристический аттракцион

А еще здесь умеют жить. Не торопясь, но и не отставая. Легко. Непринужденно. Как завещал еще один славный сын земли австрийской Штраус, в темпе вальса».