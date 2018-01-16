Спрос на диск The Cranberries вырос на 913 350% после смерти О'Риордан

Спрос на диск The Cranberries вырос на 913 350% после смерти О'Риордан3
- 16.01.2018, 14:20
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Продажи сольного альбома О'Риордан Are You Listening? выросли на 147 552%.
После смерти фронтвумен ирландского коллектива The Cranberries 46-летней Долорес О'Риордан произошел резкий рост продаж альбомов группы, сообщает РБК.
В частности, на сайте Amazon сразу на 913 350% подскочил спрос на последнюю пластинку коллектива Something Else, вышедшую в апреле прошлого года. Кроме того, вырос спрос на первый альбом группы Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (107 520%), а также на пластинки To the Faithful Departed (93781%) и Wake Up and Smell the Coffee (77 096%).
Кроме того, меломанов заинтересовала сольная работа О'Риордан Are You Listening? Продажи этого альбома выросли на 147 552%.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Музыка» одна из самых популярных композиций, исполненных О'Риордан, — Zombie через несколько часов после сообщений о смерти певицы попала в топ-100 самых прослушиваемых, сразу оказавшись на 17-м месте.
О смерти Долорес О'Риордан стало известно накануне. По данным Reuters, певица умерла в Лондоне во время записи новой композиции. Позже ее продюсер и друг Дэн Уайт рассказал, что О’Риордан собиралась записать новую версию своего главного хита Zombie.
Президент Ирландии Майкл Хиггинс назвал большой потерей смерть вокалистки The Cranberries. Полиция Лондона заявила, что смерть 46-летней певицы необъяснима.
Долорес О’Риордан родилась в фермерской семье в 1971 году в пригороде Лимерика. В 1990-м она победила в конкурсе, который дал ей возможность выступать в качестве солистки в группе The Cranberries. С этим коллективом певица записала семь студийных альбомов. В начале 2000-х годов группа приостановила свою деятельность, а О’Риордан занялась сольной карьерой. Она выпустила две сольные пластинки, после чего возобновила работу в The Cranberries.
О’Риордан была замужем за экс-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, с которым прожила 20 лет и от которого родила двух дочерей и сына. В 2014 году супруги развелись.
Намеченный на 2017 год тур в поддержку последнего альбома Something Else был отменен в самом начале в связи с проблемами со здоровьем у О'Риордан.