Четыре причины волноваться из-за Италии 3 16.01.2018, 18:36

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В Италии каждая крупная политическая партия испытывает слабость к России.

Комментируя предстоящие выборы в парламент Италии, журналист Politico (перевод - inopressa.ru) Джакопо Баригацци называет четыре причины "потерять сон" в этой связи: государственный долг страны, иммиграция, евроскептицизм и Россия.

Госдолг Италии составляет около 130% ВВП, однако "партии не только не выдвинули предложения о сокращении долга, но как будто состязаются в том, кто больше может его нарастить". "Различные фракции предлагали увеличить расходы до 200 млрд евро", - пишет Баригацци.

Что касается прибывающих в Италию мигрантов, их количество в прошлом году сократилось, отчасти благодаря усилиям министра внутренних дел Марко Миннити. Однако чиновники ЕС "опасаются, что в перспективе эта стратегия может не продержаться". Автор статьи напоминает, что миграционный кризис толкнул избирателей в Германии и Австрии "в сторону крайне правых". "Чиновники в Брюсселе беспокоятся, что новый всплеск числа прибывающих в этом году может оказать сходный эффект на выборы в Европарламент в 2019-м", - отмечается в статье.

Говоря о евроскептиках в Италии, Баригации пишет, что, как ожидается, максимум голосов на выборах наберет "Движение пяти звезд", "призывавшее к референдуму по вопросу о членстве Италии в еврозоне". "Впрочем, уровень его поддержки, вероятно, превзойдет правая коалиция Берлускони, но в Брюсселе это мало кого утешает. Крупнейший партнер бывшего премьер-министра - крайне правая "Лига Севера" - еще одна партия, поднявшаяся благодаря евроскептицизму", - говорится в статье.

"Каков бы ни был итог выборов, Москва, скорее всего, будет рада, - комментирует Баригацци. - В отличие от прошлогодних выборов во Франции, когда Эммануэль Макрон был единственным кандидатом с ясной антикремлевской линией, в Италии каждая крупная политическая партия испытывает слабость к России. В декабре 2015 года тогдашний премьер Ренци пригрозил заблокировать продление экономических санкций ЕС в отношении России. Но это ничто в сравнении с тесной дружбой между Берлускони и президентом России Владимиром Путиным. В октябре бывший премьер передал Путину подарок на день рождения: покрывало с гигантским изображением рукопожатия двух лидеров".

"Сальвини, как и большинство европейских крайне правых, никогда не скрывал своего восхищения Кремлем. А у "Пяти звезд" есть четкие намерения: их программа требует сократить роль Италии в НАТО и "немедленно положить конец санкциям" против России", - сообщает журналист.