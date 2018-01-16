Щеткина: Бобруйску было бы хорошо иметь свой вуз, но для этого нужно найти свою нишу 9 16.01.2018, 22:24

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Марианна Щеткина

Ранее в Бобруйске действовал филиал БГЭУ.

Бобруйский филиал БГЭУ был закрыт, потому что 95% опрошенных бобруйских студентов высказались за то, чтобы учиться в столице. В итоге туда переехали. А также в филиале не хватало квалифицированных кадров в профессорско-преподавательском составе, так прокомментировала обращение «депутата» Бобруйского райсовета Дениса Прищепы о закрытии вуза заместитель председателя "совета республики национального собрания" Марианна Щеткина во время приема граждан в Бобруйском горисполкоме, передает bobruisk.ru.

Как отметила Щеткина, закрытие филиала не означает, что бобруйчане лишились возможности учиться в высших учебных заведениях.

– Было бы хорошо, если бы в городе было свое высшее учебное заведение, но для этого необходимо найти свою нишу, – сказала Марианна Щеткина.

Она заметила, что в Бобруйске много градообразующих предприятий, поэтому, возможно, целесообразнее поднимать вопрос об открытии вуза, который будет обеспечивать специалистами именно свой регион.

Щеткина порекомендовала представителям городской власти собрать пакет документов с предложениями и обратиться в Министерство образования.

Во время приема Марианне Щёткиной задавали вопросы по поводу трудоустройства, внесения изменений в законодательство и другие. Всего на встречу с сенатором пришли шесть бобруйчан.