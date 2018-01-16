ЧЕ-2018: Франция - Беларусь - 32:25 16.01.2018, 22:37

Белорусские гандболисты уступили чемпионам мира.

Сборная Беларуси уступила команде Франции в третьем матче на предварительном этапе чемпионата Европы-2018 в Хорватии — 25:32, передает «Прессбол».

Франция - Беларусь — 32:25 (14:11)

Франция: Дюмулен, Жерар; Абало (3), Гигу (3), Порт (4), Коште (1), Сорендо (2), Афгур, Турна (2), Ремили, Мем (9), Н'Гессан, Дипанда, Карабатич (6), Маэ (2), Клер.

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Кулеш (1), Бабичев (1), Шилович (3), Рутенко, Карвацкий (1), Юринок (4), Баранов (4), Подшивалов (6), Пуховский (1), Королек, Титов, Бохан, Гарбуз, Гайдученко (4).

Группа «В»: Франция — 6 очков (3 матча), Норвегия — 2 (2), Беларусь — 2 (3), Австрия — 0 (2).