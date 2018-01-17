Лукашенко гуляет, как в последний раз? 43 17.01.2018, 9:15

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Диктатор и его свита устраивают «пиры во время чумы».

«Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо», - слова Лукашенко, произнесенные во время приема в честь старого Нового года облетели все белорусские СМИ. 12 января в «БелЭкспо» диктатор устроил для своих приближенных шикарный корпоратив.

На мероприятие пригласили звезд белорусской и зарубежной эстрады: Таисию Повалий, выступление которой оценивается от 23 тысяч долларов, Николая Баскова - выступление стоит порядка 80 тысяч евро, Григория Лепса – около 100 тысяч евро.

Действительно, вполне «терпимо» живет диктатор и его приближенные. В то же время жизнь рядового белоруса не выглядит так радужно: каждый третий гражданин нашей страны попадает под категорию «абсолютной бедности». На фоне всеобщего обнищания подобный пир во время чумы выглядит особенно цинично, заявил в интервью сайту Сharter97.org один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт Владимир Некляев:

- Когда Лукашенко говорит «у нас», он не имеет ввиду нас с вами. А подразумевает самого себя и тех, кто присутствует на таких мероприятиях, которые были проведены в «БелЭкспо» под названием «прием в честь старого Нового года».

Вообще, с сожалением должен признать, что за право выступать, светиться на таких гулянках идет довольно жесткая борьба между претендентами. Причем, во всех сферах, а не только в сфере культуры, для «качества» которой поставляются довольно большие деньги из Москвы.

Например, государственные чиновники лезут из кожи вон, чтобы присутствовать на самом разгульном мероприятии года, а празднование старого Нового года, действительно, самое разгульное и «домашнее». Там собираются, поверьте, те, которым всего хватает и которые живут хорошо.

Знаете, авторитарная и диктаторская системы через подобные подкупы, «приближение к телу» создают себе верных слуг. Слуг, которые прекрасно понимают, что только на услужении режиму они могут что-то заработать.

На подобных гулянках также решаются многие кулуарные вопросы, связанные с назначениями, званиями и так далее. Например, возьмем Солодуху. Многие считают, что он не может быть заслуженным артистом. Может! У нас кто угодно может получить звание заслуженного или народного артиста. Стоит только Лукашенко взбрести в голову присвоить подобный «титул».

Но все это меркнет, когда сейчас стоит вопрос о самом существовании Беларуси. Будет она независимой страной или вернется к тому состоянию колонии, которой была во времена СССР... И что вообще будет дальше с нашей историей, человеческим и национальным достоинством? Эти фундаментально важные вопросы подменяются пьянкой, закуской, болтовней о «высоких материях», о которых там, на самом-то деле, вообще-то никто не помышляет.

- Лукашенко проводит пышные мероприятия одно за другим: вояж в Арабские Эмираты, рождественский хоккейный турнир, «прием» в честь старого Нового года. И это после того, как в декабре все расходные статьи госбюджета урезали...

- Естественно, несмотря на урезанный госбюджет, Лукашенко значительно увеличил свой резервный фонд. Вот он как хочет, так личным фондом и распоряжается.

Еще хотел бы отметить, что на такие мероприятия он сам обычно не тратится. Он даже свой фонд не тратит. На это сбрасываются те люди, которым он дает возможность заработать деньги. Вот они в большинстве своем и являются как бы донорами таких мероприятий. Ведь не заплатишь — лишишься приглашения не только на «гулянки», но и денег.

Лукашенко убежден, что сколько будет жить — столько будет гулять. Но, хочу отметить, что ни ситуация внутри страны, ни ситуация вокруг Беларуси, не предполагают такого счастливого завершения его карьеры и жизни. Знаете, я убежден, что справедливость не всегда в этом мире проигрывает, она может и побеждать!

Верю, что рано или поздно Лукашенко придется пройти через все те испытания, через которые прошло большинство белорусов за время его правления.

Человек может не понимать этого только в том случае, если не осознает реальной ситуации, как внутри страны, так и вокруг нее. А она действительно очень сложная. И может быть, из-за сложности ситуации у Лукашенко как-раз и возникает психологическое состояние, при котором он гуляет, как в последний раз. Это вполне вероятно.

- Как бы на подобное поведение главы государства отреагировали в нормальной стране?

- Сравнивать образ жизни в демократических странах, где власть ограничена в своих возможностях, в том числе финансовых, где даже премьер-министры ездят на своих машинах, а не государственных, летают обычными рейсовыми самолетами, со способами жизни в государствах тоталитарных и авторитарных - некорректно. В демократических странах тебе принадлежит только то, что твое. А при диктатуре власти считает, что ей принадлежит все, и она может что угодно брать.

Приемы, гулянки, праздники, военные парады, которые устраиваются для одного человека - это и есть образ жизни нецивилизованной, диктаторской страны.