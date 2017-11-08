Во сколько обойдется бюджету вояж Лукашенко в Эмираты? 7 8.11.2017, 14:37

9,448

Туристический эксперт – о том, смогут ли простые белорусы повторить отдых диктатора в Эмираты.

Подсчитано: Лукашенко на этот раз пробыл в ОАЭ двенадцать дней. Учитывая, что вместе с белорусским правителем в поездку отправились двое его сыновей, а официальная повестка визита была не слишком насыщенной, такой вояж вполне можно расценивать как туристический.

«Салiдарнасць» поинтересовалась у туристического эксперта Лилии Кобзик, как выглядит сейчас отдых в этой восточной стране.

– Осень –это климатически самое лучшее время для отдыха в Эмиратах, – объясняет она. – Если летом там часто бывает температура воздуха под 50 градусов, то сейчас нет такой изнуряющей жары. Больше всего туристов приезжает туда именно осенью.

По ее словам, раньше многие наши соотечественники тоже могли себе позволить слетать на отдых в ОАЭ, когда были доступны перелеты из Москвы с помощью компании «Трансаэро». Однако позже компания обанкротилась, а белорусам пришлось летать в Абу-Даби из Киева и Минска. Но дороже.

– Это дорого.Но в хороших отелях у вас будет ощущение, что вы находитесь во дворце. Там работает лучший менеджмент со всего мира. Лучшие сервис, интерьеры и еда, – отмечает собеседница.

По ее словам, Лукашенко вероятно жил в гостинице уровня «не ниже элитного отеля Бурдж-эль-Араб».

– А там одна ночь может стоить от 3 до 6 тысяч евро. Так что повторить такое средней белорусской семье будет очень тяжело. Думаю, там был королевский прием, а это счет на десятки тысяч долларов. Но нужно понимать, что такого отдыха в Эмиратах очень много: там отдыхают не только короли, но и просто богатые люди со всего мира.

В Беларуси такой отдых могут позволить себе только звезды из звезд, может быть, какие-то бизнесмены наиболее крупные. В принципе, раз в год, если кто-то очень сильно настроен, можно отказаться от покупки машины, например, за 15 тысяч долларов – и на эти деньги улететь в Бурдж-эль-Араб, чтобы отдохнуть там одну неделю, – подытожила Лилия Кобзик.