Треть белорусов попадают в категорию «абсолютная бедность» 5 11.12.2017, 19:03

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В категории риска - многодетные семьи и матери-одиночки.

Центр экономических исследований BEROC провел исследование по выявлению уровня бедности в Беларуси. За основу взяли официальные данные Белстата - а именно, выборочные обследования домашних хозяйств за 2009 - 2016 годы. Но методику исследователи применили международную, пишет kp.by.

По данным исследования, в последние два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза, и в 2016 году под эту категорию попало 29,3% населения. Причем в сельской местности цифры выше (40,55%), а в городе ниже (25,27%)

По данным Белстата, малообеспеченными считаются чуть более 4% от всех семей.

- Почему такое расхождение? И что такое абсолютная бедность? Это же не значит, что люди голодают и ходят в обносках.

- В своем исследовании я использовал данные Белстата в качестве первичной статистической информации. Но применил к ним международную методологию. Абсолютная бедность - это когда люди не могут себе позволить купить нормальное питание, нормальные услуги на уровне, который обеспечивает простое воспроизводство рабочей силы, - рассказал «КП» научный сотрудник центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль. - Конечно, люди не умирают от голода. Но ищут возможности уехать из страны. Соответственно, ухудшается предложение рабочей силы, может расти преступность. На мой взгляд, ситуация достаточно серьезная, и ей надо уделить внимание.

- По вашему исследованию, в сельской местности к уровню абсолютной бедности в прошлом году относилось 40,55% населения. Вы учитывали то, что в деревнях многие ведут хозяйство и им не нужно покупать некоторые продукты?

- Да, но при этом они тратят средства на покупку удобрений, необходимых средств труда. Кстати, эта сумма учитывается в выборочном обследовании домохозяйств, которое проводит Белстат. В то же время сельское население тратит силы на ведение хозяйства, а их надо восполнять дополнительным потреблением калорий. То есть потребление продуктов питания на селе должно быть выше, чем в городе. На мой взгляд, то, что подсобное хозяйство способно восполнить дефицит денежных средств у сельских жителей, вопрос спорный. Существенно повлиять на бедность на селе подсобное хозяйство не может без развития сельского предпринимательства.

- Вы отнесли треть населения к категории «абсолютная бедность». Это нормальная цифра или надо бить тревогу?

- Нужна адресная социальная поддержка населения. В целом нужны реформы во многих сферах экономики. Легкого пути, чтобы вырваться из ловушки бедности, нет. Быстрый путь приведет к дальнейшему ухудшению экономики.

По данным эксперта, в категории риска оказались семьи, где не все люди работают, где есть маленькие дети, многодетные семьи, а также матери-одиночки. Эти семьи больше других рискуют оказаться в категории «абсолютная бедность», и именно им государство должно оказывать социальную поддержку.

Как подсчитывали уровень бедности?

Бедность оценивали через уровень потребительских расходов. У каждой семьи есть траты на основные потребности. В исследовании высчитали стоимость одной калории продуктов, взяли физиологическую норму потребления калорий, рассчитанную Минздравом. Также учли непродовольственные потребности. И потом все расходы сравнили с официальными средними доходами.

Напомним, Белстат дает свою оценку бедности: человек живет за чертой бедности, если его уровень доходов ниже бюджета прожиточного минимума (в прошлом году - 173 руб. 10 коп.).