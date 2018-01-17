Польша выделила рекордную сумму на оборону на 2018 год 17.01.2018, 12:09

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Оборонный бюджет Польши определен по формуле 2% ВВП.

Оборонный бюджет Польши в этом году является рекордным по объему. Об этом во вторник сказал директор бюджетного департамента Министерства национальной обороны генерал-лейтенант Славомир Пончек, сообщает «Польское радио».

По его словам, бюджет определен по формуле 2% ВВП и составляет 41 млрд 400 млн злотых (почти 10 млрд евро).

Значительная часть фондов, которые остаются в распоряжении министра обороны, (около 27%) составляют имущественные расходы, среди которых расходы на техническую модернизацию, которые в этом году увеличатся на 13,3%.

Большая часть бюджета (почти 32 млн злотых) предназначена для обеспечения внешней безопасности и неприкосновенности границ. Почти 3 млрд злотых планируется выделить, в частности, на закупку военной формы, топлива и медицинского оборудования. Более 7 млрд злотых, то есть 18,3%, предназначены на текущие расходы и образование.