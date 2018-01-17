Евгений Ливянт: 95% выпускников не знают ни одного физического закона 25 17.01.2018, 14:15

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Фото: zautra.by

Евгений Ливянт

Известный белорусский репетитор дал жесткую оценку системе образования.

По мнению Евгения Ливянта, высказанному в интервью журналистке «Радыё Свабода» Анне Соусь, за последние десять лет в белорусской системе образования не было ни одного достижения, четверть выпускников обладают знаниями только начальной школы, а 95% выпускников после окончания школы не могут рассказать наизусть ни одного стихотворения, не знают ни одного физического закона, не знают ни одной теоремы.

Можно учиться без репетитора?

- Когда я училась в школе в 1980-е годы, у нас не было репетиторов. Сами учились, сами поступали, когда нужно было, ходили на дополнительные занятия в школу или на подготовительные курсы в вузе. Когда уже училась в школе в Беларуси моя дочь в 2000-е, почти все ученики занимались дополнительно с репетиторами. Теперь ученики практически всех классов в Беларуси занимаются с репетиторами. Вопрос к вам как к наиболее известному в Беларуси репетитору, почему так произошло? Почему современная школа не в состоянии дать такие знания, чтобы ученики их усваивали без дополнительных занятий?

- Репетиторы были всегда, и в 60-е, и в 70-е годы. Их не было очень много, проблема не была такой острой. Занимались в основном ученики выпускных классов, чтобы поступить в престижные вузы. Это очень серьезная проблема, что сейчас ученики массово обращаются к репетиторам, начиная с первого и заканчивая 11-м классом. Это говорит о том, что много лет система школьного образования находится в кризисе. Нельзя говорить, что это только плохие учебники или программы, что профессиональный уровень учителей снизился или системы стала хуже. Что-то одно назвать будет неправильным. Это глобальный кризис, который привел в том числе и к таким последствиям. Но даже если бы у нас была шикарная система школьного образования, все равно у репетиторов было бы очень много работы.

Есть пример Южной Кореи, где прекрасная система школьного образования, и тем не менее с репетиторами занимается подавляющее большинство школьников. Изменился мир, в нем стало очень много конкуренции, он стал непредсказуемым, нельзя просчитать, что будет через год или два, тем более через 10 лет. Все, у кого есть хоть какие-то материальные возможности, понимают, что в современном мире хорошее образование - во многом залог будущего успеха в карьере, возможности получать достойную зарплату. Многие люди вкладывают в образование детей серьезные деньги. Репетиторы сейчас – это как персональные тренеры...

- Раньше вы работали в школе учителем математики и физики. Почему решили уйти из школы?

- В 1995 году мне было 29 лет, у меня уже были какие-то профессиональные успехи. Зарплаты учителей были тогда около 25-30 долларов в месяц, при том, что я брал большую нагрузку. Так получилось, что к 30 годам я не мог не то что содержать семью, я себя не мог содержать. Репетиторством я стал заниматься для того, чтобы себя материально поддержать. В 1996 году я стал учителем высшей категории и постоянно увеличивал свою репетиторскую практику. В 2001 году я продолжал работать в школе и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель-репетитор – наверное, был первым в стране, кто это сделал легально.

В 2008 году количество идиотизма в школе стало зашкаливать. Я хотел работать в школе, но меня отвлекали на разную ерунду вроде заполнения бумаг. Я хотел, чтобы у меня не снимали учеников с уроков, чтобы я мог продолжать пользоваться теми учебниками, которыми я считал нужным пользоваться. Я всегда делал так, как считал нужным. В 2008 году произошла очередная школьная реформа, которая наделала много последствий, и я сказал себе, что не могу расходовать жизнь на борьбу, а не на работу. И я ушел из школы.

«Интеллектуальный потенциал молодежи очень высок»

- В Беларуси считается хорошим образование в сфере технических наук, о чем свидетельствует большое количество успешных и известных айтишников, уроженцев Беларуси. Этот уровень держится высоким еще с советского времени. Как вы считаете, сохраняется ли он?

- Белорусская земля регулярно дает молодых людей с хорошим интеллектуальным потенциалом. Я не принимаю никаких рассказов о том, что раньше трава была более зеленая, солнце ярче светило, а дети были умнее. Трава и солнце - может быть, а что касается детей, то нет, интеллектуальный потенциал молодежи очень высок. Я не вижу снижения этого потенциала. Я вижу, что уровень школьного образования падает.

- Как бы вы одной метафорой, одним определением могли сказать про белорусскую школу? Это все еще советская школа?

- Нет. Это что-то странное, что-то сюрреалистичное, в ней много элементов абсурда и трагикомедии, это что-то непонятное.

«В школьной системе образования Беларуси нет никаких достижений за последние десять лет»

- А могли бы при этом назвать три основных достижения белорусской системы школьного образования?

- В других сферах нашей жизни я могу назвать как достижения, так и проблемы за последние двадцать лет. Что касается нашей школьной системы образования, то нет никаких достижений вообще за последние десять лет.

- Ни одного достижения?

- Недавно на экономическом форуме выступал председатель комиссии «палаты представителей» по образованию Игорь Марзалюк, и я попросил его назвать хотя бы одно достижение в школьном образовании за 10 лет. Ответ «депутата» меня потряс: «А где, как не в нашей школе, учились те молодые люди, которые сейчас учатся в университетах других стран?» То, что после нашей школы часть молодежи поступает в вузы других стран, было названо достижением. Других не было названо.

«Они не знают ни одного физического закона, ни одной теоремы из геометрии, практически не знают ничего»

- А какие три главные проблемы вы бы назвали в системе школьного образования?

- Кризис - это множество существующих и взаимосвязанных проблем. Если мне скажут, что напишут хорошие учебники и все исправится, или разработаем хорошие программы и кризис разрешится – то так не произойдет...

Главнейшая проблема - отказ от признания того, что кризис существует. Чтобы дальше решать, что делать, надо сначала понять, что есть. А то, что есть, очень плохо.

По моим оценкам, около 25% выпускников школ обладают знаниями лишь начальной школы, не выше, они не знают ничего из того, что изучалось с 5 по 11 класс.

И где-то 95% выпускников после окончания школы не могут наизусть рассказать ни одного стихотворения, не важно, на каком языке, ни одного. Они не знают ни одного физического закона, не знают ни одной теоремы из геометрии, практически не знают ничего.

Это и есть проявление этого кризиса. Никаких глобальных сверхзадач, сверхидей я в нашей системе образования не вижу, не помню даже, чтобы они ставились.

Другая серьезная проблема - кризис руководства системы образования. За последние много лет никто из руководителей системы образования не выступал с идеями, предложениями поставить какую-то сверхзадачу в образовании.

Я точно вижу, что в России, Эстонии, Финляндии, Казахстане, Польше, Китае руководители системы образования имеют сверхзадачу, идею сделать что-то крутое в образовании.

В Эстонии добились того, что их система школьного образования считается лучшей в Европе. В Финляндии добились того, что школьники получают хорошее образование с наименьшими психологическими затратами и проблемами, наиболее рациональным способом.

В России за последние годы добились того, что российские школьники стали снова выигрывать на международных олимпиадах по физике и математике. В прошлом году в ноябре российские школьники произвели фурор на международной олимпиаде по робототехнике, где заняли фактически все первые места.

В Польше сейчас абсолютно шикарная система образования. А никаких глобальных сверхзадач, сверхидей я в нашей системе образования не вижу, не помню даже, чтобы они ставились. А без этого невозможно.

«Я бы закончил период быстрых реформ»

- Если бы к вашему мнению прислушались, какие реформы в системе образования вы провели бы немедленно?

- Ни одной реформы я не проводил бы срочно, быстро, без обсуждения, так как от этого не будет пользы, а только вред. Одна из главных бед нашей системы образования - когда не просчитав последствий, не продумав, не обсудив в экспертной сообщества, не допуская никакой критики, принимаются решения, которые, может быть, как идеи и неплохие, но их реализация за короткий срок приносит только вред.

На мой взгляд, начало нового учебного года в школах было сорвано, потому что были переделаны за короткое время учебники для многих классов. Они оказались некачественными, плохо написанными, с большим количеством ошибок. За три месяца и даже за год нельзя написать хороший учебник.

Также было принято скороспелое решение о переносе времени начала занятий в школе без адаптационного периода.

Что касается Минска, то ошибочным был перевод оплаты питания детей через ЕРИП. Месяц классные руководители занимались не своими основными обязанностями, а пытались адаптировать эту систему, чтобы она заработала. Поменяли программы во многих классах.

Быстро - нельзя, какой бы ни была хорошей идея, прежде всего надо отказаться от скороспелых реформ без всестороннего обсуждения и критики.

Мы якобы в IT-стране живем, но никто не выпускает компьютерную программу сразу. Программу заказывают, разрабатывают, тестируют, проверяют версии, дорабатывают. Это же очевидные вещи.

Из того, что я бы после обсуждения сделал достаточно быстро, я бы закончил период быстрых реформ. Я бы радикально уменьшил количество документов, которые должны заполнять учителя. Недавно Министерство образования постановило, что учителям осталось только четыре документы заполнять.