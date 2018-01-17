Как правильно одеваться зимой и чем можно согреваться 4 17.01.2018, 14:41

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Подборка полезных советов от сотрудников МЧС и врачей.

Зима, наконец, вспомнила, что она зима. После плюсовой температуры и слякоти ударил морозец, снег идет. Красота! В такую погоду хочется гулять и дышать чистым морозным воздухом. А чтобы прогулка или поход на работу не обернулись простудой или переохлаждением, нужно правильно экипироваться.

Kp.ru подготовила полезные советы сотрудников МЧС и врачей любителям зимних променадов о том, как правильно одеваться зимой и чем можно согреваться.

Одежде — простор

1. Шапка из шерсти и меха хорошо держит тепло. Но в сильный мороз поверх нее стоит надеть капюшон. К слову, в народе бытует анекдот: «Хочешь найти жену - выбирай ее зимой: идет в шапке - значит умная, без - иди мимо».

2. Шарф лучше надевать длинный и мягкий. Плотно прилегая к телу, он не позволит теплу выходить. В такой шарф можно будет спрятать лицо – чтобы не простудить дыхательные пути.

3. На руки - варежки , хорошо бы, чтобы верхний слой у них был непромокаемым. В варежках пальцы буквально греют друг друга, так что в мороз они предпочтительнее перчаток. Главное условие – рукавички должны быть по размеру. В тесных нарушается кровоток и руки мерзнут.

4. Одежда должна быть многослойной. Первый слой - мягкая, желательно хлопчатобумажная майка, футболка. Затем свободная водолазка или рубашка. Сверху свитер. Между каждым слоем одежды будет теплый воздух, который согреет на улице. Имейте в виду: обтягивающая одежда не создает теплый вакуум.

Если есть возможность, приобретите термобелье. Плотность 200 гр. на метр квадратный – на температуру от 0 до -8 градусов, а вот плотность 150 гр. рассчитана на +5 - 0. И такую же плотную флисовую кофту. Термобелье дает тепло и отводит пот. Флиска влагу пропускает, но сохраняет тепло. По свойствам она сравнима с шерстяным свитером.

Под брюки и джинсы также лучше всего надевать термобелье – соблюдая все тот же принцип многослойности. Но подойдут и обычные кальсоны, шерстяные штаны. Для женщин - легинсы или лосины, плотные или с начесом.

5. Куртка или пальто должны сидеть по фигуре: под слишком свободную верхнюю одежду (например, расклешенную шубу) будет задувать холодный ветер. К слову, о пуховиках. Самый теплый пух – гагачий, но такая одежда дорогая. Чаще шьют более бюджетные куртки да пальто на гусином или утином пуху. Согреет и одежда из синтетического утеплителя. Она примерно в полтора раза тяжелее пуховиков. Зато не боится влаги и быстро сохнут.

Девушки, не надевайте в мороз короткую куртку! Бедра должны быть закрыты, ведь, предупреждают врачи, именно мочеполовая система и почки - самые чувствительные к морозу органы.

6. Обувь не должна быть впритык – покупайте с запасом, чтобы можно было поддеть шерстяной носок. Также важна высокая подошва, чтобы не попадал снег. Оптимальный вариант - сапоги типа «Аляски», унты или валенки.

Высокие каблуки лучше пока спрятать в шкаф. Они не дают устойчивости, и приходится дольше находиться на морозе, пока дойдешь до нужного места.

Греемся на улице

Движение – лучший «обогреватель». Из-за активной работы мышц усиливается кровоток и выделяется тепло. Но не переусердствуйте - чтобы не выбиться быстро из сил и не вспотеть. То есть подойдут: быстрая ходьба, потопать-похлопать, попрыгать, присесть несколько раз...

Дыхание через нос тоже выручит. Легкие продуцируют большое количество тепла, согревают кровь, которая быстро разносит тепло по всему организму.

Обнимайтесь! И физически теплее станет, и эмоциональнее.

Если руки-ноги перемерзли

Первый признак обморожения - открытый участок кожи побледнел. Растирать не нужно – попробуйте для начала согреть его дыханием. Поспешите домой. Или зайдите в ближайшее теплое помещение. Снимите перчатки, промерзшую обувь, носки, укутайте руки-ноги во что-то теплое.

Что делать нельзя? Растираться снегом, так как это приводит к микротрещинам кожи. Принимать после мороза горячую ванну, или же мчаться в баню - сосуды реагируют на изменение температуры, а значит, велик риск спазмов.

Чаю — да, алкоголю - нет

С мороза хорошо согреет чай или другой теплый напиток - жидкость нормализует температуру тела и улучшает циркуляцию крови. Взрослые могут выпить согревающие зимние напитки: грог, глинтвейн.

А вот на морозе лучше согреваться сладким чаем. Горячий даст временный эффект: от конечностей кровь перераспределяется к желудку, и руки-ноги начинают больше мерзнуть. А вот сахар преобразуется в необходимую для организма согревающую энергию.

На морозе также нельзя пить алкоголь. Он расширяет сосуды, которые очень быстро отдают тепло, а восполнить его неоткуда. Итог - еще более быстрое переохлаждение.

В меню добавьте имбирь и сократите цитрусовые

В холодное время года перед выходом на улицу ешьте поплотнее – чтобы запастись энергией. Налегайте на мясо с макаронами. Хорош куриный бульон. Он не только быстро согреет, но и снимает воспалительные процессы. Готовьте почаще лазанью: сытное, горячее, ароматное (не пожалейте специй) блюдо отлично восстановит силы. На завтрак отлично подойдут каши – пшеничную, гречневую, овсяную. Добавьте мед или имбирь. А вот молочные продукты и цитрусовые лучше ограничить, так как в них содержатся кислоты, которые действуют на организм охлаждающе. Балуйте себя черным шоколадом.