Президент Македонии наложит вето на закон о втором официальном языке 18.01.2018, 7:42

Македонские депутаты одобрили законопроект на прошлой неделе.

Президент Македонии заявил, что наложит вето на закон, который сделает албанский язык вторым официальным в стране.

Президент Георге Иванов считает закон ненужным и неконституционным, сообщает Associated Press.

Македонские депутаты одобрили законопроект на прошлой неделе, парламентское голосование бойкотировала главная оппозиционная партия.

Иванов заявил, что закон обойдется очень большим и дорогим сокращением в государственных учреждениях, вместо того, чтобы "строить многонациональное общество в духе диалога и сосуществования".

Согласно македонской конституции, президент обязан подписать законодательство, если оно будет одобрено парламентом во второй раз.

Этнические албанцы составляют четверть двухмиллионного населения Македонии. Новый закон позволяет им использовать албанский для коммуникации со всеми государственными учреждениями страны.

Предыдущий закон, который был принят в результате мирного соглашения 2001 года о прекращении вооруженного конфликта между этническими албанцами и правительственными силами, предусматривал официальное использование албанского языка только в районах, где албанское меньшинство составляло более 20% населения.

Оппозиционная партия VMRO-DPMNE выступила против закона, заявив, что он является "неконституционным и дискриминационным по отношению к македонскому языку и других языков, на которых говорят жители страны".