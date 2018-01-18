Ольга Чайчиц: Меня поддержало много людей 1 18.01.2018, 15:22

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Ольга Чайчиц

Независимую журналистку снова оштрафовали.

В 2018 году давление на независимых журналистов не снижается: суд Лидского района приговорил журналистку «Белсата» Ольгу Чайчиц к крупному штрафу.

Судья Пипко решил дать ей штраф в 30 базовых величин (735 рублей).

В очередной раз журналистов обвиняют в «нарушении законодательства о СМИ» (ст. 22.9 КоАП). Поводом для этого стал сюжет о проблемах предпринимателей, работающих на местном рынке в Лиде.

Сегодня перед судом Ольга Чайчиц и оператор Андрей Козел снова заехали к героям своего предыдущего материала, чтобы узнать, как у тех дела и снять продолжение. Но вдруг появились милиционеры и составили еще один протокол на журналистов. Как отмечает Ольга, в скором времени надо ждать новой повестки.

«Поддержать меня на заседание пришло много людей. Местные активисты, правозащитники из Хельсинкского комитета, просто люди… Это очень приятно. Я увидела интересную вещь, которой раньше не замечала. В протоколе в качестве места правонарушения указано страница belsat.eu, то есть наш сайт», – рассказала Ольга.

По статье незаконное изготовление продукции СМИ и работы без аккредитации только за 2017 год журналисты «Белсата» заплатили государству не менее $ 14 000. Как следует из статистики БАЖ, 94% штрафов за якобы незаконное изготовление продукции СМИ в прошлом году пришлись на журналистов телеканала.