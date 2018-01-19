Почему ночью в Минске нет горячей воды и сколько на этом экономят 9 19.01.2018, 9:44

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Есть способ повлиять на режим отключения насосов и в минских «хрущевках» и «брежневках».

На днях СМИ писали о том, что ночью у многих жителей Минска нет горячей воды. В связи с этим возникли дополнительные вопросы, наиболее общие ответы на которые журналисты tut.by попробовали получить у специалистов «Минсккоммунтеплосети».

Как работает система подогрева воды в многоэтажке

«Минсккоммунтеплосеть» обеспечивает теплом примерно половину столицы: из жилья это в основном советские многоэтажки. Подогрев воды для подачи в квартиры происходит в центральных тепловых пунктах (ЦТП). В зависимости от размера ЦТП может обеспечивать горячей водой как три, так и сто домов. Работает тепловой пункт следующим образом.

Красная нить — горячая вода с ТЭЦ. Зеленая — горячая вода, которая идет в квартиры. Стрелками показано движение воды в системе. Изображение: «Википедия»

В ЦТП по трубе поступает холодная вода, которая обменивается там теплом с горячей и нагревается до около 53 градусов. Далее эта подогретая вода идет по трубам в дома и квартиры. Чтобы вода в системе не остывала, она постоянно циркулирует по маршруту: ЦТП — каждая квартира — ЦТП. Теплый змеевик в вашей ванной — это труба рециркуляции горячей воды, по которой она возвращается обратно в теплопункт.

Чтобы такой круговорот был возможен, в центральном тепловом пункте стоит электрический насос рециркуляции. Он и толкает воду по маршруту ЦТП — каждая квартира — ЦТП. Полная схема же подогрева воды выглядит так.

Изображение: «Википедия»

И именно насос рециркуляции выключают на ночь для экономии электроэнергии. Обычно это происходит в период с часа до пяти утра, когда большинство людей горячей водой не пользуется. Но бывают и меньшие промежутки отключений. В итоге вода в системе постепенно остывает и поэтому ночью она не горячая. Посчитаем, сколько из-за этого экономит «Минсккоммунтеплосеть».

Какая экономия от ночных отключений насоса

Возьмем усредненный насос мощностью 7,5 киловатт-часов, который обеспечивает рециркуляцию горячей воды в семи многоэтажках. Умножаем 7,5 на 4 часа, 365 дней, тариф 0,25 рубля и 250 ЦТП «Минсккоммунтеплосети». Получаем 684,4 тысячи рублей экономии за половину Минска в год. Но что и как экономят жильцы?

В каждой многоэтажке стоят групповые приборы учета — счетчики в подвале. Они замеряют разницу тепловой энергии воды на входе в дом и на выходе из дома. Эта разница и оплачивается жильцами. Проще говоря, это плата за тепло от змеевиков. А поскольку с часа ночи до пяти утра насос рециркуляции не работает, то групповой прибор учета не считает. Соответственно, жильцы ничего не платят.

Правда, большой экономией это назвать сложно, потому что за рециркуляцию горячей воды мы отдаем мало: от рубля до двух-трех. Экономия выходит так себе. Но это пока. Ведь не стоит забывать, что сейчас белорусы оплачивают только 17% себестоимости тепловой энергии.

Как изменить график отключения насоса

Главный инженер «Мисккоммунтеплосети» Владислав Левин говорит, что ночные отключения рециркуляционных насосов были всегда: и в Союзе, и во все годы независимости. Это общереспубликанская практика.

Правда, ни в том же Могилеве, ни в Минске это правило может не распространятся на новые дома с товариществами собственников. Там у каждой многоэтажки свои ЦТП и люди сами решают, когда им отключать насос рециркуляции, а когда нет.

Но есть способ повлиять на режим отключения насосов и в минских хрущевках и брежневках. Левин говорит, что для этого нужно написать в «Минсккоммунтеплосеть» обращение с обоснованием. И на основании таких писем режим отключений насосов часто меняли.

— Например, нам писали транспортники, люди с инвалидностью, молодые мамы. Мы выходим на место и смотрим. Встречаемся с заявителем. Где-то отодвигаем, а где-то и отказываем, — говорит Левин.