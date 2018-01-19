Циклон «Фредерике» накрыл Полесье 1 19.01.2018, 13:04

2,135

В южные районы Беларуси пришли сильный ветер и метель.

Сегодня утром циклон «Фредерике» достиг территории Беларуси и принес сильный ветер и метель для жителей Полесья, пишет media-polesye.by.

По информации Белгидромета, утром и днем на большей части территории пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель и слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, порывистый, по юго-западу страны местами сильный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +1°С.

Сильный порывистый ветер и метель могут стать настоящим испытанием для тех, кто решил окунуться в крещенскую купель.

В субботу ночью и утром синоптики также прогнозируют снег и метель. Днём температура воздуха составит около 0 … -2, ожидается без осадков.

Циклон «Фредерике» срывал крыши домов и валил деревья в Нидердандах, парализовал транспортное сообщение в Германии, обесточил дома в Румынии, в Бельгии не обошлось и без человеческих жертв.