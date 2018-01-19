Дакар-2018: Все три экипажа белорусской команды вошли в десятку лучших 1 19.01.2018, 15:05

1,528

Белорусы продолжают успешное выступление на ралли-марафоне.

Белорусский гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович на двенадцатом этапе ралли-марафона «Дакар» занял 6-е место, уступив на финише победителю — голландцу Тону ван Генугтену на «Ивеко» — чуть более 26 минут. Экипаж Алексея Вишневского завершил этап на восьмом месте (отставание от лидера на 35 минут), МАЗ Александра Василевского замкнул десятку лучших (+39 минут), пишет belrynok.by.

Второе место на 12-м этапе занял чешский экипаж Мартина Коломы на «Татре», третьим к финишу пришел Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»).

Тем самым, Николаев вернул себе первое место в общем зачете, опережая идущего вторым аргентинца Федерико Виллагру на «Ивеко» всего на 1 секунду. Третье место у Сергея Вязовича с отставанием 3 часа 26 минут.

Стоит отметить, что у идущего на четвертой позиции Айрата Мардеева («КАМАЗ-мастер») белорусский экипаж выигрывает чуть менее 2 часов.

Победитель общего зачета в классе грузовиков определится на заключительных 13 и 14 этапах между городами Сан-Хуан и Кордобой, где 20 января финиширует ралли-рейд.