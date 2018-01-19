Криушенко: До 12-13 лет надо воспитывать сильных футболистов с хорошим игровым мышлением 1 19.01.2018, 16:22

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как главный тренер сборной видит развитие детского-юношеского футбола в нашей стране.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился с «Прессболом» своим видением развития детского-юношеского футбола в нашей стране:

- В последние годы набор в футбольные школы уже потихоньку уступает место отбору. Радует и то, что в стране много интересных турниров и проектов. Юниорская сборная Беларуси который год играет в "Кубке развития" — отличном международном турнире. Интересен и Кубок "Кока-Кока", охватывающий все регионы. Или вот на днях ребята из "Минска" в манеже встречались со сверстниками из команд уровня московского "Спартака", итальянского "Кальяри"... Это же отлично — обмениваться опытом, вести диалог с различными футбольными школами. Да и соревновательный момент на международном уровне всегда ценен.

При этом подчеркну: убежден, что до определенного возраста ребенок не должен играть на результат. И детским тренерам в первую очередь необходимо готовить индивидуальности, а не команды. А тактику и результат возводить во главу угла потом, по мере взросления подопечных. В возрасте же до 12-13 лет надо стремиться воспитывать индивидуально сильных футболистов с хорошим игровым мышлением. Не загонять их психологически, не кричать из-за ошибок, что может породить страх и скованность. Напротив, ребят нужно раскрепощать, чтобы они играли в удовольствие — и не боялись показать себя.