В Беларуси будут возвращать деньги за пустые бутылки 24 2.01.2018, 19:01

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В Беларуси планируют внедрить депозитно-залоговую систему возвращения тары.

2 января начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства и благоустройства управления коммунального хозяйства Минжилкомхоза Артем Шкрыльрассказал корреспонденту БелТА, что к 2020 году в Беларуси внедрят депозитно-залоговую систему возвращения тары.

А если просто: в Беларуси хотят поставить тароматы, которые будут возвращать, предположительно, 20 копеек с каждой купленной банки или бутылки, пишет tut.by.

МНЕ БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ?

Да. При депозитно-залоговой системе в товар будет «вшит» налог на тару. Специалисты считают, что этот налог составит 20 копеек. Его станут печатать и на таре и в чеке при покупке товара.

ЗАЧЕМ КОМУ-ТО ВОЗВРАЩАТЬ МНЕ ДЕНЬГИ?

Чтобы стимулировать переработку тары, а не ее захоронение. Предположительно, сбор и переработка отходов тары вырастет до 80%.

И КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Скорее всего, тароматы – автоматы для сбора тары – поставят в продовольственных магазинах и супермаркетах. На его передней стенке есть отверстие, через которое надо просовывать банки и бутылки. После этого автомат выдаст чек, который можно обналичить у кассира.

ГДЕ РАБОТАЕТ ТАКАЯ СИСТЕМА?

Если не везде, то это просто случайность. В США и странах Евросоюза тароматы пользуются популярностью. Например, за июнь 2016 года литовцы сдали в тароматы 50 миллионов пластиковых бутылок и жестяных банок.

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ У НАС?

Систему обещают запустить в 2020 году.

– В настоящее время началась разработка базы данных о номенклатуре, материальных и финансовых потоках потребительской упаковки, необходимых нормативных правовых актов и в целом механизма взаимодействия субъектов. После завершения этих этапов возможна работа с потенциальными инвесторами. В первом квартале 2018 года проекты документов будут внесены на рассмотрение членам рабочей группы, – рассказал Артем Шкрыль.