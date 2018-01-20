Виталий Портников: Российский солдат - это вор без шевронов и погон 1 20.01.2018, 19:57

2,198

Виталий Портников

Закон о реинтеграции Донбасса называет вещи своими именами.

В России очень тяжело восприняли принятый украинским парламентом закон о реинтеграции Донбасса, хотя тот не меняет фактическую ситуацию в зоне АТО. Об этом в колонке на сайте издания "Радіо Свобода" заявил политический обозреватель Виталий Портников.

"Принятие закона не освобождает от оккупантов территорию, не восстанавливает украинский контроль над границей, никак не может сказаться на возможностях руководства группировок "ДНР", "ЛНР" и их кураторов из Москвы. И, кстати, Минские соглашения этот новый закон тоже не отменяет – хотя за все время, прошедшее после их согласования, Россия и на шаг не продвинулась в сторону выполнения договоренностей. Зачем же понадобилось специальное заседание Совета безопасности Российской Федерации?" – написал он.

Журналист отметил, что в гибридной войне, которую Россия начала против Украины в 2014 году, очень важно не называть вещи своими именами.

"Это – часть стратегии. Именно поэтому российские оккупанты в Крыму называли себя вежливыми зелеными человечками. Именно поэтому оккупант постоянно говорит, что его там нет. Российский солдат передвигается по чужой земле как вор – без шевронов и погон. И в этом стремлении скрыть имя, страну, флаг и честь, его полностью поддерживают верховный главнокомандующий российской армии и большинство жителей России. Именно поэтому даже после гибели российских солдат в боях в Украине их хоронят тайно, а тех, кто пытается докопаться до истины, запугивают или бьют", – подчеркнул Портников.

По его мнению, в принятом Верховной Радой законе не все вещи названы своими именами, однако Россию не устраивает, что "агрессор назван агрессором".

"Благодаря принятию нового украинского закона, многие политики и наблюдатели вспомнили о почти замороженном конфликте, о том, что до сих пор на линии соприкосновения погибают солдаты и страдают мирные жители, о том, что миллионы людей из-за авантюры Кремля не могут жить нормальной жизнью. И еще они вспомнили, кто агрессор. Как видим, это серьезно беспокоит и Владимира Путина, и ближайшее окружение российского президента", – отметил политический обозреватель.

По мнению журналиста, правды в Кремле боятся намного больше санкций и военных действий.

"Когда принимали санкции, они не проводили специальных заседаний и не позировали перед камерами с озабоченными лицами. Наоборот, тогда они излучали полную уверенность, что переигрывают Запад. Потому что санкции – это деньги, товары и визы. А правда – это правда", – подытожил Портников.