Перенос «Минска»: Лукашенко занервничал 34 21.01.2018, 9:10

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США напомнили Лукашенко, что он человек со скверным бэкграундом.

На встрече Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом, прошедшей в ходе визита пожизненного президента Казахстана в США, стороны обсудили сложную обстановку на востоке Украины и констатировали, что минские переговоры по Донбассу нуждаются в перезагрузке. Для начала предложено сменить место, перенеся их в Астану. Об этом в четверг, 18 января, рассказал сам Назарбаев, комментируя переговоры с американским президентом.

«Мы говорили о том, что Минск-1 застопорился, в тупике, нужен Минск-2. Он говорит: «Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте», - поведал Назарбаев на пресс-конференции. «Минские договоренности зашли в тупик, я считаю, - продолжил он. - Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию».

«Итак, идея была вброшена Трампом, но Назарбаеву она понравилась. Почему понравилась понятно. Елбасы не прочь набрать дополнительный политический вес, продемонстрировав соседям, что сфера его влияния не ограничена одной лишь Центральной Азией. Не совсем понятно, правда, о какой границе он упомянул. И тут возможны интересные новации - к примеру, предложение начать с ввода миротворцев на границе между «ЛНР» и «ДНР», - пишет обозреватель украинского издания «Деловая столица» Сергей Ильченко.

«Итак, что даст перенос переговоров по Донбассу в Астану? С Назарбаевым понятно: отличный пиар и лавры миротворца. А США напомнят Лукашенко, что на нем свет клином не сошелся, и что человек с таким скверным бэкграундом должен сильно постараться, чтобы на свет не появился доклад о его зарубежных счетах, как это вот-вот случится с друзьями Путина. И Александр Григорьевич, который в последнее время немного расслабился и возомнил о себе, явно занервничал. Сам он, понятное дело, обиженно промолчал, но глава МИДа Беларуси Владимир Макей, комментируя Трампа, заявил, что «успех переговоров по Донбассу не зависит от места их проведения, и они могут быть перенесены в любую точку мира», - пишет автор.

«Что касается Украины, то она получат новую региональную трибуну, с которой ее представители смогут ознакомить казахские, и не только, СМИ с точкой зрения Киева на донбасскую, а заодно и на крымскую ситуации. А также озвучить детали, не очень известные в регионе, в силу его отдаленности от украинских событий - например, выводы Международного уголовного суда.

Удаленность Астаны от ЕС создает дополнительные возможности и по отсечению от украинской проблематики европейского лобби Москвы», - констатирует аналитик.