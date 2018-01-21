Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти до 2019 года 2 21.01.2018, 17:48

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Заседание ОПЕК+ прошло сегодня в столице Омана Маскате.

Организация стран-экспортеров нефти и не входящих в картель стран (ОПЕК+) пришла к выводу, что решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти в 2018 году необходимо оставить без изменений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака, который в воскресенье принял участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в столице Омана Маскате.

«Основной вывод сегодняшней встречи — мы еще раз подтверждаем необходимость и приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты 29-30 ноября на весь период 2018 года», — сказал глава российского ведомства.

Новак указал, что средние цены на нефть в 2017 году были на 30% выше, чем годом ранее. После этого падения эксперты зафиксировали увеличение инвестиций в отрасль на 6%. Также в прошлом году, по словам главы российского энергетического ведомства, наблюдался рост спроса на нефть на 1,5 млн барр/сутки — это оказалось выше прогнозов.

До начала переговоров Новак заявил журналистам, что цены на нефть являются не единственный фактором для решения стран-участниц ОПЕК+ о возможном выходе из соглашения по сокращению объемов добычи.

«Ценовой фактор — это не единственный фактор, когда нужно начинать выход сделки. Будем смотреть ситуацию по рынку. Мы не хотим, чтобы какие-то отдельные показатели были в качестве индикаторов. Должно произойти полное восстановление рынка», — ответил он на соответствующий вопрос.