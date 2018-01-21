Домрачева завоевала автоматический пропуск в олимпийский масстарт 7 21.01.2018, 19:16

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Другим белорусским биатлонисткам придется бороться за «массовку» уже в Пхенчхане.

По итогам этапа Кубка мира в Антхольце Дарья Домрачева завоевала автоматический пропуск в олимпийский масстарт от сборной Беларуси, передает «Прессбол».

Наша соотечественница — 5-я в общем зечете Кубка мира. Между тем Ирина Кривко занимает 19-е место, а Надежда Скардино — 20-е. Им придется бороться за «массовку» уже в Пхенчхане.

Формула отбора на дистанцию 12,5 км — 15 лучших в общем зачета КМ + 15 лучших на ОИ.