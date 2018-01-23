Как японский художник летел транзитом через Беларусь и сел в колонию на 4,5 года 25 23.01.2018, 22:45

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27-летний японец уже год находится в Витебской колонии усиленного режима № 3.

27-летний Даичи Йошида летел из Киева в Токио. Он не нарушил законов ни Украины, ни Японии. Но, ступив на транзитную территорию в Беларуси, где не планировал останавливаться, он попал в тюрьму.

«Я нахожусь в ужасных условиях уже год. Мое ментальное здоровье подорвано. Я помню каждую вещь, которую я видел», - пишет Даичи Йошида из Витебской колонии усиленного режима № 3.

По официальной информации, гражданин Японии Даичи Йошида осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы за незаконный перевоз и перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 295 и ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В материалах следствия говорится, что в багаже гражданина Японии нашли 10 замков и 4 ствольные коробки к винтовкам Мосина разных лет, пишет «Радыё Свабода».

На историю японского художника обратил внимание «француз с патроном» Жолан Вийо.

Молодой путешественник, который сам показал белорусскому таможеннику патрон и спросил, может ли его перевозить, провел два месяца в гомельском изоляторе. Жолана оправдали. После освобождения он говорил, что в белорусских тюрьмах сидит много невиновных людей. Историю Даичи Йошида он считает очень похожей на свой белорусский опыт.

«Я художник, я рисую комиксы»

Даичи Йошида 27 лет. Он закончил университет в Японии по специальности «Испанский язык и литература», а в последние годы увлекся рисованием манга.

Его мать Йоко Йошида говорит, что Даичи нельзя назвать опытным путешественником, хотя он бывал в Восточной Европе. Русским языком Даичи не владеет вовсе. Английский, говорит мама, знает, но не отлично. Это видно и по его письму, которое есть в редакции.

В июне 2016 Даичи пригласили в Одессу на Летний фестиваль. Так он попал в Украину.

В Киеве Даичи купил части антикварного огнестрельного оружия в магазине. Как говорит мать Йоко, его интересовала военная история. К тому же он хотел, чтобы его комиксы (манга) выглядели реалистично.

«Это известный в Украине магазин, он имеет лицензию на продажу оружия, и если они продают части, то они всегда деактивированы. Магазин Parabellum существует на рынке Украины более 10 лет. Его репутацию сто раз проверяли все органы и силовые структуры. Если бы у них была хоть какая-то ошибка в деятельности, то их бы закрыли», - говорит глава Украинской ассоциации собственников оружия Георгий Учайкин.

«На фотографии знакомое лицо. Да, он приобретал у нас части исторического оружия, - сказали в магазине Parabellum. - Мы действительно продаем историческое оружие, и такие части к винтовке Мосина у нас действительно есть в наличии. Они не запрещены для перемещения по территории Украины, но своим клиентам при их продаже мы настоятельно рекомендуем при намерении вывезти их с территории Украины обращаться за разрешением к таможенным органам и разрешительным структурам тех стран, куда они планируют вывозить эти части. Никаких документов на вывоз частей оружия за пределы Украины мы не выдаем. Выдаем только товарный чек на проданные товары. И если бы этот гражданин мог нам показать его, мы смогли бы точно утверждать, приобретал он у нас эти части оружия или нет».

15 августа 2016 года Даичи должен был лететь по маршруту Киев (аэропорт «Жуляны») - Токио (аэропорт «Narita»). Билет с двумя транзитными пересадками в аэропортах Минска и Абу-Даби приобрел в авиакомпании Ethihad Airways.

По словам адвоката, Даичи говорил на суде, что обращался к службам аэропорта «Жуляны» с вопросом, может ли он провозить купленные части оружия. Сотрудники якобы сфотографировали каждый предмет и отсканировали его паспорт.

«Через полчаса мне сказали, что могу», - пишет он в письме из колонии.

Все части огнестрельного оружия были расположены в зарегистрированном багаже. По правилам авиационной безопасности международного аэропорта Киева «запасные части и элементы оружия» разрешаются к перевозу в зарегистрированном багаже при наличии соответствующего разрешения. Здесь же есть и упоминание о том, что при перелетах за границу, помимо общих международных требований авиационной безопасности, могут применяться дополнительные ограничения, предусмотренные местным законодательством.

Согласно багажной квитанции, Даичи должен был получить свой багаж в аэропорту Narita в Токио. Как говорит защитник Даичи адвокат Дмитрий Шилов, «не имея соответствующего образования (согласно диплому Даичи - филолог) и опыта (Даичи не служил в армии), Даичи Йошида не знал и не мог знать, что купленные им вещи являются составными частями огнестрельного оружия, пригодными к использованию, также он не знал, каким образом авиаперевозчик должен был доставить его зарегистрированный багаж к месту назначения, то есть Даичи Йошида не имел намерения перемещать купленные им вещи через границу Беларуси и тем более перевозить их по территории Беларуси: согласно п. 182 Авиационных правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов Республики Беларусь выдача зарегистрированного багажа происходит в аэропорту, к которому зарегистрированный багаж был принят к перевозке».

Правила безопасности в аэропорту Narita в Токио также говорят, что части оружия могут находиться в зарегистрированном багаже.

Таким образом, Даичи Йошида получил разрешение от служб безопасности в аэропорту вылета в Киеве и не нарушил правил провоза багажа, принятых в аэропорту прилета в Токио.

«Украинские таможенники не расценили этот багаж как запрещенный»

В Минск Даичи следовал рейсом «Белавиа». В транзитной зоне Национального аэропорта «Минск» его задержали.

«Он летел больной, был задержан из-а своего багажа, пропустил рейс, и с высокой температурой его поместили в местный госпиталь, - говорит мать художника Йоко Йошида. - Впервые он позвонил нам из инфекционного госпиталя и сказал, что вскоре вернется домой. Он не хотел въезжать в Беларусь, но был вынужден. В его паспорте нет белорусского штампа, так как он летел транзитом. Но когда он лежал в больнице, его арестовали за то, что в его багаже были эти вещи».

По словам представителя транспортной прокуратуры, в багаже Даичи Йошида нашли 10 замков и 4 ствольные коробки к винтовкам Мосина образца разных лет.

«Ситуация выглядит нелепо, - говорит глава Украинской ассоциации собственников оружия Георгий Учайкин. - Ведь 10 замков и 4 ствольные коробки к винтовке Мосина этот гражданин не мог скрыть от украинских таможенников и пограничников. Они их видели и после досмотра пропустили на рейс, то есть они не расценили этот багаж как запрещенный».

Адвокат, в свою очередь, говорит, что «Даичи Йошида был уверен в законном характере своих действий при перевозе своего багажа, так как авиаперевозчик - ООО «Авиакомпания «Белавиа»- зарегистрировал и принял к перевозу весь его багаж без ограничения».

На сайте Национального аэропорта «Минск» в правилах провоза багажа об ограничении относительно частей оружия в зарегистрированном багаже не говорится. По правилам багаж транзитных пассажиров, оформленный до точки конечного вылета досматривается без их присутствия.

«Суд был настоящим безумием»

Даичи арестовали и на три месяца отправили в тюрьму в Жодино. Йоко со слов сына говорит, что она «жесткая» и «тяжелая для выживания». В тюрьме в Минске японскому художнику было не легче.

«Он был абсолютно убит ментально, не ориентировался во времени, теперь у него депрессия, - говорит она. - Он рассказывал, что в тюрьме ужасные антисанитарные условия, - продолжает Йоко. - Туалета нет, а только дырка в полу в углу камеры. Нет бумаги, в камере грязно и сыро. Еды не хватает, и она очень нездоровая, слишком соленая И не питательная. Он рассказывал, что болел несколько раз, но ему ни разу не давали лекарств».

Переводчик с японского языка появился у Даичи только тогда, когда ему предъявили обвинение. До этого с ним общались по-английски.

Дело Даичи Йошида рассмотрел суд Октябрьского района Минска в апреле 2017 года. Его признали виновным в незаконном перевозе составных частей огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 295 УК РБ) и незаконном перемещении их через границу (ч. 1 ст. 333-1 УК РБ). Осудили на 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима.

«Он профессиональный художник. Закончил университет по специальности «Испанский язык и литература». Интеллигентный человек попал в такую сложную ситуацию», - говорит его белорусский защитник, адвокат Дмитрий Шилов.

Сам Даичи и его адвокат с приговором не согласны.

«В действиях Даичи Йошида отсутствует субъективная сторона состава преступлений, в совершении которых его признали виновным. И первая, и второй статьи предусматривают наказание, только если человек действовал с прямым умыслом, - говорит адвокат. - Это означает, что человек должен был бы точно знать, что эти части - составные части оружия и что их нельзя везти, но все равно бы это делал, потому что имел на это намерение».

По словам адвоката, обстоятельства, в которых происходил перевоз, показывают, что намерений преступно действовать у Даичи Йошида не было вовсе. Даичи приобрел эти части официально в магазине, служба безопасности украинского аэропорта допустила его на борт самолета. Сам Даичи никогда не служил в армии и не может определить, является ли часть оружия составной (основной) и боеспособной.

Адвокат также обращает внимание, что ни следствие, ни суд не обратились к службам украинского аэропорта, чтобы проверить слова Даичи Йошида. «Радыё Свабода» направила соответствующие запросы в Государственную таможенную службу Украины, пограничную службу и международный аэропорт в Киеве.

«Он даже не знал, за что его наказали, пока ему адвокат не сообщил через несколько месяцев после последнего заседания, - говорит мать. - Ему дали какую-то бумажку на русском языке, которую он совсем не может прочитать». Йоко Йошида говорит, что несмотря на то, что Даичи не владеет русским языком, документы ему выдавали по-русски.

«Он месяцами не понимал, что происходит, пока мы не организовали для него перевод, - говорит она. - Отношение к нему недопустимо и несправедливо».

«У него не было даже мыслей о том, чтобы везти запрещенные вещи, - говорит адвокат. - Он не сомневался, что эти вещи разрешены к перемещению и ответственности за их хранение нет. Моя позиция - здесь нет состава уголовного правонарушения, и он должен быть оправдан».

Сейчас жалоба на приговор Даичи Йошида находится на рассмотрении у заместителя председателя Верховного суда, - сказал защитник Даичи Йошида адвокат Дмитрий Шилов.

«Помогите мне, - пишет Даичи в письме из колонии. - Я подал прошение в Верховный суд. Но я не верю в справедливость».