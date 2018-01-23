В Бресте собрали более 20 тысяч подписей против строительства опасного завода 23.01.2018, 23:10

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Протест брестчан против аккумуляторного завода продолжается.

В минувшие выходные подписи собирали на пикетах в девяти точках Бреста.

«Наша цель собрать 35 000 подписей, если мы это сделаем, то согласно законодательству, власти должны будут прекратить строительство, чтобы обсудить закрытие или перенос завода в другое место», – рассказал Belsat.eu один из активистов кампании против строительства завода.

Цемент и бетон плохо твердеют на морозе и для работы с ними при низких температурах необходимы дорогостоящие добавки

Протест брестчан против опасного завода продолжается

Некоторые участники кампании против строительства завода, которые работают на государственных предприятиях, попали под давление властей. По словам одного из сборщиков подписей, руководство государственной организации, где он работает, угрожает не продлить с ним контракт.

Сбор подписей возле гипермаркета. Люди приносят заполненные подписные листы

«Это только начало, – говорит один из участников кампании. – Если нас не услышат, мы перейдем к более активным действиям».

На этой неделе в интернете заработал сайт stopzavod.by, объединяющий тех, кто выступает против строительства завода. Также активисты работают с адвокатами и не исключают, что борьба против строительства может переместиться в судебные кабинеты.

15 января прошла встреча чиновников и бизнесменов с людьми, выступающих против стройки. Она затянулась на четыре часа, но чиновники так и не смогли дать вразумительного ответа на вопросы людей. После встречи завод начали строить в ускоренных темпах.

Команда Belsat.eu побывала на стройке и убедилась, что, несмотря на минусовую температуру, работы ведутся активно и большим количеством рабочих. Вероятно, что хозяин проекта, Виктор Лемешевский старается построить завод как можно быстрее.

В ближайшие выходные в Бресте снова пройдут пикеты по сбору подписей, а в населенных пунктах, соседствующих со строительством, пройдут собрания граждан.