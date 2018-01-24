Когда Лукашенко пожмет руку последнему ИП розничной торговли? 22 24.01.2018, 11:04

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Фото: bymedia

Судя по данным статистики, этот день не так уж и далек.

Действие указа № 222 привело к тому, что бюджет ежегодно недополучает порядка 100 млн долларов в год и страна лишилась более чем 26 тысяч ИП и их рабочих мест, говорится в статье на сайте РОО «Перспектива».

В связи с этим руководство организации обратилось в совет министров и администрацию Лукашенко:

«По данным, предоставленным Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь РОО «Перспектива»:

за период с 2011 по 2016 год количество ИП в розничной торговле (далее ИП) уменьшилось на 26 235 человек или на 26,7%. В региональном разрезе по Витебской и Гродненской области снизилось на 34,6% и 30,6% соответственно.

Если продлить этот тренд, то последний ИП розничной торговли будет работать в 2028 году, осталось 10 лет. Причем, в упомянутых Витебской и Гродненской областях последних ИП можно будет встретить в 2025 и 2027 году соответственно.

Целенаправленная политика властей по выдавливанию с розничного торгового рынка ИП, в целом по стране привела к падению выручки последних на 673 164 800 $ с 2014 по 2016 г.г., что в общем составляет минус 35,4%. Наибольшие показатели падения выручки зафиксированы в Витебской области – минус 40,3%, а также в Могилевской области – минус 39,9%.

Сумма поступивших платежей в бюджет от деятельности ИП за период с 2011 по 2016 г.г. снизилась в 1,9 раза, причем показательным моментом является период работы ИП до и после Указа №222.

Так, например, суммы платежей в бюджет достигли наивысшей точки от ИП в 2013 г. (единый налог и фиксированный НДС, плюс повышающий коэффициент) и составили 163 112 500 $, а уже в 2016 г. (работа по Указу №222 с документами) те же поступления в бюджет составили только 66 553 300 $, то есть произошло снижение на 96 559 200$, которых сегодня так не хватает для развития страны и бюджета. Если брать соотвествующий период времени по годам в регионах, то сильнее всего снизились суммы поступлений от ИП в бюджет в городе Минске - составили минус 18 959 600 $, а также Брестской области - составили минус 13 993 500 $.

Действие Указа № 222 привело к тому, что бюджет ежегодно недополучает порядка 100 млн. долларов в год и страна лишилась более чем 26 тысяч ИП и их рабочих мест. По нашим оценкам создание такого количества рабочих мест обойдется стране не менее чем 100 млн. долларов (одно место минимум 4 000 $). И это без учета 2017 года, который на наш взгляд будет еще более провальным, чем предыдущие.

РОО «Перспектива» все эти годы на форумах, митингах, в ходе забастовок и шествий било во все возможные колокола, однако в ответ получало циничные отписки госорганов, которые сейчас при приведении данных статистики можно оценить, как халатность, некомпетентность либо нанесение умышленного ущерба стране безответственными чиновниками. Не будем никого выделять, потому что «все над этим неплохо поработали» и продолжают свою деструктивную деятельность.

Теперь становится очевидной необходимость принятия «Народного Проекта» РОО «Перспектива», предусматривающего работу ИП по принципу патентной системы (как альтернативе существующей системе налогообложения), которая значительно упрощает ведение бизнеса и позволит исправить ситуацию .

Убеждены, что единственной рациональной позицией власти в сложившейся, описанной нами ситуации, является возвращение к конструктивному двустороннему диалогу между РОО «Перспектива» и госорганами на самом высоком уровне.

Если власти не сделают должных выводов по приведенной статистике (и это еще не все данные, которые опубликованы в обращении), которая свидетельствуют о катастрофических цифрах падения показателей поступлений платежей в бюджет и сокращения рабочих мест, можно будет говорить о проведении целенаправленной политики уничтожения целого сектора экономики - ИП розничной торговли.

Учитывая изложенное, РОО «Перспектива» в срочном порядке требует проведения двусторонней встречи на уровне совета министров для выработки плана мероприятий по спасению индивидуальных предпринимателей в розничном торговом секторе, так как отдельные министерства и ведомства уже не способны преломить ситуацию к лучшему и возможно потребуется ряд кадровых назначений.

Мы призываем правительство, вернуться на дорогу разума и принять своевременные адекватные решения, с учетом предложений РОО «Перспектива».