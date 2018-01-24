Родионов получил в БАТЭ должность спортдиректора 3 24.01.2018, 18:57

Виталий Родионов

Объявивший о завершении игровой карьеры нападающий остался в структуре борисовского клуба.

Экс-нападающий Виталий Родионов, полторы недели назад объявивший о завершении игровой карьеры, назначен спортивным директором ФК БАТЭ, сообщает официальный сайт борисовского клуба.

Перед Виталием Родионовым стоит немало задач, которые касаются в том числе улучшения взаимодействия между главной командой и дублирующим составом, координации работы детско-юношеской школы нашего клуба, внедрения туда программы, подготовленной главным тренером «желто-синих» Олегом Дулубом.

Хорошим подспорьем для Родионова станут два высших образования: в 2009 году закончил Белорусский государственный университет физической культуры (специальность «Тренер по футболу»), в 2013-м - Белорусский государственный экономический университет («Экономист-менеджер»).