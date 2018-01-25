РЭП: Благодаря «Хартии-97» случаи нарушения прав рабочих становились достоянием общественности 25.01.2018, 17:17

Пострадавшие от произвола нанимателей работники воспринимают публикацию на Charter97.org, как способ защиты своих прав.

24 января Министерство информации Беларуси заблокировало популярный интернет-ресурс Charter97.org. Очень многие случаи нарушения трудовых прав, которыми занимался профсоюз РЭП, становились достоянием общественности именно благодаря сайту «Хартии-97», пишет сайт praca-by.info.

Работники, пострадавшие от произвола нанимателей, зачастую воспринимают публикацию на популярном ресурсе как способ защиты своих прав. И действительно, чиновники и наниматели читают этот сайт и во многих случаях вынуждены реагировать на общественный резонанс. Многие люди впервые узнали о независимом профсоюзе РЭП именно из публикаций на сайте «Хартии-97».

Блокировка сайта «Хартии-97» – большая потеря для свободы выражения мнения в Беларуси и недопустимое ограничение доступа к информации. В демократическом обществе человек должен иметь возможность самостоятельно выбирать источники, из которых он получает информацию о происходящем в стране и мире.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.