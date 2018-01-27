«Ушла на полставки, чтобы в свободное время закупаться на оптовых базах» 12 27.01.2018, 10:30

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Как белорусы пытаются выжить на мизерные зарплаты.

«Мы семья К… Не важно, в каком городе мы живем. Областной центр у нас. Просто областной центр. Я сознательно не указываю город потому, что наше планирование семейного бюджета может применить к себе каждый, кто живет в мало-мальски большом городе. Просто достаточно открыть Гугл, прошерстить сайты, собрать знакомых и … вам тоже будет все по плечу!», — необычным способом ведения семейного бюджета и секретами по экономии поделилась читательница tut.by.

Кофе заказываем в Могилеве, рыбу покупаем в Гродно

Наверное, мы слегка безумны… При довольно скромном семейном бюджете в 1300 белорусских рублей умудряемся есть то, что в магазинах лежит едва ли не в премиум-сегменте.

В семье нас трое: я, муж и 14-летний сын.

Когда стало понятно, что скромного дохода не хватает на то, чтобы протянуть от зарплаты до зарплаты, я стала думать. Шибко не заработаешь на стороне: на работе сокращения, всю работу, которая выполнялась тремя работниками, взваливают на одного, а платить больше не стали. Тут бы домой ноги дотянуть… В общем, плюнула я на все это и ушла на половину ставки. Зато появилось изрядное количество времени которое я трачу на… не поверите… На то, чтобы закупаться на оптовых базах.

Не мудрствуя лукаво, создала группу в вайбере среди знакомых и… Была в шоке, когда поняла, как много денег удается сэкономить благодаря тому, что закупаешься не на рынках и в магазинах, а на базах. Дохода с этого нет: просто собирается 5−10 человек, приезжаем на базу, выкупаем оптовую партию товара, на месте делим и… все довольны.

Нашей семье деньги помогают экономить вот такие совместные покупки. Кофе берем у фабрики «Аристократ». Они, конечно, для вендинга выпускают кофе, но кило отменного зерна с отличным составом (Арабика из Кении и Колумбии и 20% робусты) обходится в каких-то 18 рублей с учетом доставки из Могилева. Смалываем на кофемолке. Ни в какое сравнение с магазинным кофе не идет. Там же берем 100 грамм какао по 1,7 рублей. И Горячий шоколад в килограммовой фасовке тоже берем сразу на месяц. Выходит около 10 рублей кило. Ко мне присоединяются и знакомые. Доставку делим на всех, она рублей 10 стоит. Очень выгодно получается.

18+10+1,7 = 29,7 тратим на напитки.

Чай покупаю на российском Озоне. Не поверите, но 200 граммовая упаковка Ахмад на акции часто обходится в 7−8 рублей! Беру про запас. Чтоб доставка больно по карману не ударила, покупаю совместно со знакомыми. 380 российских рублей доставки просто делим на всех. Закупаемся раз в 3−4 месяца.

Так что к 29,70 нужно добавить еще 7 рублей на чай (это даже с запасом, так как пачка чая 200 грамм, а его у нас уже разновидностей пять). Покупаем чай Добрыня Никитич. Вкуснее Гиты, а стоит 1,5 рубля 100 грамм. Раз в год тратимся на покупки на российском чайном сайте. Улуны, Пуэры, Молли Хуа Ча, пару видов сенчи… Словом, все получается в 3−4 раза дешевле, чем у нас купить можно!

40 рублей на напитки с запасом хватает на целый месяц, зато все разнообразное

История с рыбой, а едим мы ее очень много, еще более интересна и увлекательна. Берем мы ее на оптовой базе «Санта-Бремор» в Гродно. Например, кило скумбрии перепало пару дней назад по 3,60. Отменная рыба, ровная, свежая, не разваливается, пахнет морем — сказка! Нужно брать минимум 22 кг. Поехали со знакомой. Взяли на двоих 22 кг скумбрии (она пластами по 11 кг, даже делить не пришлось) и 11 кг кеты (в мешке лежали 4 огромных рыбины весом от 2,7 до 3,7 кг). Взвесили, поделили деньги. Теперь рыбой мы обеспечены на два месяца. Хотя знакомые предлагают съездить еще раз за горбушей без голов (ее цена всего 9,5 рублей) и креветками. Пока с мужем думаем.

Итого на рыбу было потрачено 115 рублей. Делим на два месяца = 57,5. Зато в холодильнике лежит 11 кг отменной скумбрии и 6 кг не менее отменной красной рыбы. Уже солили. Бутербродов таких вкусных из покупной рыбы в жизни не приготовить!

Скумбрию мы запекаем, жарим, делаем заливное, маринуем без соли в соевом соусе и отправляем духовку, солим… Не надоедает, поверьте! А какие рулеты из нее получаются — не оторваться!!!

Иногда покупаем скопом и другую рыбу: морского окуня, хека, сельдь. Даже если цена не отличается от магазинной, получается все равно выгоднее, так как рыба на оптовой базе свежезамороженная, а..

В магазинной курице костей — 30 процентов, а в фермерской — и 10 может не быть

От магазинной курицы мы отказались. Покупаем фермерскую. В декабре взяли 3 тушки. 5 рублей стоит килограмм. Вес тушек 3,5−4 кг. Заплатили 60 рублей за все три. Из половины одной курицы сварили чудный холодец. По опыту скажу, что курицу фермерскую брать выгоднее, так как удельный вес костей намного меньше удельного веса мяса. Вы сварите покупную курицу весом в 1,5 кг и фермерскую весом в 4 кг. Как думаете, где мяса будет больше? В магазинной костей процентов 30 набирается. А в фермерской может и 10 не быть! Мы же кости не едим, так что выбор, считаю, сделан верный. Тем более, что фермерская курица совершенно другая на вкус.

Уже у другого фермера приобрели 9 кг индейки. Это была половинка туши. Вторую половину забрала знакомая. Костей немного, зато одной только грудки вышло 4,5 кг!!! Чистой грудки индейки без костей. Голяшку поварили, разделали и потушили с капустой — очень вкусно. Часть пустили на фарш. Кости пойдут в бульоны — густые, наваристые, полезные.

Итого еще 72 рубля было потрачено на индейку.

Часть грудки повесили сушиться за холодильник. Невероятно вкусный к праздникам будет деликатес.

60 яиц купили про запас у фермера. Десяток стоил 2,5 рубля. Яйца огроменные просто. Густой белок, яркий желток, насыщенный вкус. Не ровня магазинным бледнолицым яйцам от замордованных фабричных кур! Часть яиц оказалась на два желтка.

Итого: еще 15 рублей на яйца.

На рынке в будний день приобрела свиного карбоната по 8 рублей и отменных ребер (5 рублей за кило). Предпочитаю ходить в будние дни около двух часов дня, когда продавцы сговорчиво уступают цены на свой товар, если забираешь остатки.

Итого еще 40 рублей ушло на мясо.

Виз у нас нет, но бытовую химию везут из Польши знакомые

Совместная покупка еды позволила нам (а нас в группе 38 человек) создать своего рода кассу взаимопомощи. Всегда делимся акционными предложениями, обсуждаем цены на оптовых базах, записываем, кому что нужно, ищем. Некоторые ездят в Польшу и привозят по польским ценам порошки, бытовую химию, сладости.

Например, 2,5 литра жидкого Ариеля я купила за 15 рублей. Хватит на месяца два. Это 7,5 рублей на месяц. Средство для мытья посуды покупаю Fayry. Делаю это раз в два года, сразу 10 литров. Беру немецкий кейтеринговый (он гуще и лучше отмывает жир) в пятилитровых канистрах. Банка 5 литров с доставкой стоит 20 рублей. Литр тянет на 4 рубля. На месяц хватает 0,5 литра. А это 2 рубля всего! Там же покупаю фольгу в рулонах по 150 метров. Ее хватает на 1,5 года. И пленку широкую пищевую по 300 метров за 10 рублей рулон. Купила по глупости два рулона три года назад. Еще и половины первого не использовали!

Туалетная бумага и рулонные полотенца тоже были куплены с запасом. Чтоб было честно, посчитаю 5 рублей на эти расходы.

Зубные пасты покупаем корейские или арабские. Большой тюбик 170 мл стоит рубля 4. Арабские дороже. Тоже 170 мл, но уже по 6 рублей. Лежат в запасе лишние. Посчитаем средние 5 рублей на зубную пасту.

Гели для душа и средства для бритья везут знакомые из Польши. У нас виз нет. Например, недавно были куплены три банки геля Джилет по 5 рублей, крем после бритья по 3 рубля за банку и 12 банок гелей для душа Акс и Адидас по 400 мл за 5,5 рублей каждая. Банки такой хватает на месяц. Запас выставлен на год.

Бритвенные вкладыши покупали на опте. Те, что на рынке стоят 5 рублей, удалось выхватить по 2,5. Цену продавец магазина оптового снизил из-за того, что мы скопом, нашей группой в вайбере, купили 70 вкладышей. Геля для бритья и крема хватит на 3 месяца. 1 рубль + 1,85 = 2,85 + 5,5 гель для душа = 8,35. Туалетные воды и антиперсперанты на двоих мужчин — это еще рублей 10 от силы.

Сама я гелями не моюсь. Предпочитаю мыло Monpari. Кусок 200 грамм стоит 1,8 рубля. Хватает на месяц. Мыло ароматное и не сушит кожу.

Кремами и духами запасаюсь впрок. Привозит знакомая, которая изредка всех подбивает на покупку премиальной парфюмерии. 50 мл парфюмерной воды dior, купленной за 60 рублей, хватит на полгода. До этого удалось купить Кельвин Кляйн in2you 150 мл за 70 рублей. Траты эти редкие. В общей сложности на косметику и прочую чепуху трачу рублей 30 в месяц, если разделить суммы на количество месяцев, за которые они используются.

А вот на шампунь я денег не жалею… 270 мл моего шампуня израильского хватает на два месяца. Стоит он 20 рублей + масло Капля Солнца за 5 рублей + другие масла. Волосы перестали выпадать, стали гуще, мою раза два в неделю — не чаще. И они всегда выглядят отлично! 34 рубля на 2 месяца. Значит, в месяц уходит 17 рублей. Зато гривы Буцефала доставать из слива не приходится, и по полу за три дня волос на носки не насобираешь. А раньше так и было!

Макароны мы покупаем только группы А. Те, что не превращаются в клейстер. Клейстер, знаете ли, я и сама из муки сварить смогу, если захочется. Это около 3 рублей за пачку 0,5 кг. Дорого, но недавно нашли оптовую базу. Будем брать там по 2,20. Набралось 9 человек желающих. Рис только сортовой: «Жасмин», «Басмати», бурый, красный. Берем перловку, гречку, горох, овес зерновой (очень вкусно с мясом готовить). Всего на бакалею тратим рублей 40 в месяц.

Больше всего денег уходит на мелочи. Вот на эти мелочи и основную еду мы тратим около 400 рублей в месяц.

Елку купили 8 декабря, а игрушки покупали с лета

Еще 100 уходит на оплату общежития, в котором живем. 40 рублей Интернет, еще около 30 на оплату четырех телефонов. У меня два номера, оба без абонплаты. От силы рублей 8 за оба набегает. Предпочитаю вайбер и Интернет вместо звонков. У мужа и сына расходы больше.

Есть рассрочка. Брали телевизор. 150 рублей в месяц. Еще около 100 рублей уходит на топливо: ездить по городу по оптовым базам, мужу на работу. Еще 20 рублей (это если честно поделить транспортный сбор по месяцам) — оплата за техосмотр. С мужем как-то посчитали расходы на машину. Если учесть износ деталей, поломки, покупку резины, то это еще рублей 30 в месяц в среднем получается.

Итого уже около 800 рублей навскидку базовых трат. А еще хлеб, молоко, иногда булочки, фрукты, овощи, спонтанные траты, другие продукты… В общем еще рублей 200 стоит списать на подобные мелочи, которые не принято считать, а денег они тоже забирают немало.

Школа отнимает тоже нормальные суммы. Никакущее питание в школьной столовке стоит немыслимых 3 килограмма кеты! 40 рублей в месяц вынь да положь за безвкусную баланду. Еще 25 рублей стоит обучение гитаре у преподавателя, платить которому за его работу можно раз в 5 больше! Очень рады, что к нему попали!

8 декабря купили елку. В горшке. Высотой 160 см. Очень красивую. Заплатили 41 рубль. Потом такие же стоили уже 60. Сэкономили. Украсили сразу, чтоб не откладывать в долгий ящик. Да и игрушки я стала поштучно покупать с августа. Стеклянные все, ручная роспись. До этого был пластик. Все на выброс.

Елку в горшке можно назвать безумством. А нам нравится. Жизнь создана для того, чтобы радовать. Вот и решили мы себя порадовать елкой: живой, пахнущей, а не убитой топором безумного дровосека.

Еще одна наша авантюра — 3 тарелки Муштард. Не устояли, купили… Цену не скажу. Но мы их обожаем!

В итоге остается совсем скромная сумма, которая тратится на подарки, одежду (покупаю на распродажах в Польше, Германии, Англии и прошу привезти знакомых). Так, оригинальные кроссовки удалось купить за 80 рублей, в то время как у нас их цена почти 200. В ноябре купила на аллегро нубуковые сапожки за 200 злотых. Привезли за Ваты. Зато у меня появилась еще одна пара вечных сапог — пару лет назад покупала похожую модель. До сих пор ношу — сносу нет!

Собственно говоря, уже который месяц я верчусь белкой в колесе и понимаю, что выбрала очень правильную тактику. Группа в вайбере помогает экономить колоссальные средства. Да, это безумие. Но не один месяц и даже не один год я шла к такому странному планированию семейного бюджета.

Еще пару лет назад, когда не было вайбера и толпы знакомых, приходилось самой все закупать. Но партии были слишком велики, во многом себе отказывала. Да и муж не поддерживал. Однако парфюмерию, гели для душа, порошки я всегда заказывала с польских распродаж и закупала на год вперед.

Обратила внимание, что люди все чаще собираются в группки и сообща что-то покупают, планируют семейные бюджеты, обсуждают, ездят по оптовым базам… И понимают: лучше один раз в месяц потратить круглую сумму и забить холодильник дешевым качественным продуктом, чем каждый день ходить в магазин и оставлять там за полупустую корзину 30 рублей.

Кого сделают счастливее эти доллары под матрасом?

Отложить не получается. Совсем. Только решишься стать богатой, то трусы порвутся, то ручка шариковая сломается. Многие меня поймут!

Да и смысл откладывать. Мне, порой, страшно смотреть на моих знакомых, которые в загашниках держат по пару тысяч долларов, а то и пару десятков тысяч. Вроде и хочется сказать: ребята молодцы… А не получается. Это глубокого несчастные люди, которые всю жизнь себе во всем отказываются, зарабатывают хронические заболевания из-за отвратного питания, едят бессортовую колбасу, ходят в обносках из сэконда, но при этом из дохода в 600 рублей выжимают 300 на отложить! Они не живут. Они существуют, гнобят своих детей и гордятся тем, сколь они рачительно планируют бюджет и как здорово, что откладывают. Как-то спросила знакомую: для чего откладываешь. А та пожала плечами и сказала, что просто так откладывает. Про запас… А у самой пальтишко прохудившееся, дермантиновые сапожки, дети за конфету готовы задавить друг дружку, дома обои от бабушки оставшиеся, кухня еще из 80-ых годов уже прогнила насквозь, зато скоплено 12 000. Недавно вот она похвасталась, что продала наборы конфет, которые выдали на работе за 30 рублей и деньги отложила. Зачем это? Кого сделают счастливее эти доллары под матрасом? Скажете, что неприлично считать чужие деньги? Может, оно и так, но почему же страдать от родительского скопидомства должны дети?

Быть может, живем мы не правильно, однако мы едим, что нравится, одеваемся в то, что нравится, радуемся каждому дню, но у нас нет своего жилья, нет крутой тачки, нет и гроша за душой… Зато мы получаем истинное филистерское удовольствие от жизни, готовим суши, сушим полендвицы за холодильником, радуемся одной купленной футболке и живем в драйве потому, что так гораздо легче переносить трудности!